Filé, do Fluminense, abre o jogo sobre conversas para a chegada de Hulk como reforço

A contratação do atacante Hulk pelo Fluminense já movimentava os bastidores do clube muito antes do anúncio oficial. De acordo com o fisioterapeuta Nilton Petroni, conhecido como Filé, a diretoria tricolor discutia o nome do jogador internamente desde o fim do ano passado.

Em entrevista ao Charla Podcast, o profissional revelou que o presidente Mário Bittencourt o consultou sobre o negócio e recebeu um apoio imediato para avançar nas negociações.

“Em dezembro, o Mário já falava para mim que iria trazer o Hulk e perguntou o que eu achava. Aí eu falei: “Cara, eu sou totalmente a favor”. Porque, às vezes, a liderança desse jogador, a presença dele, vai criar uma diferença gigantesca. Na minha opinião, ele vai ser muito diferente. Ele vai ser o protagonista de uma história. Nós tínhamos o Felipe Melo. O Fluminense precisava de um cara desse “, comentou.

Mais do que um reforço técnico para o esquema tático, Filé enxerga no atleta uma peça fundamental para o ambiente do vestiário. Sob a ótica do fisioterapeuta, o impacto do novo camisa 7 ultrapassa os limites do gramado, preenchendo uma lacuna de liderança que ficou evidente após a saída de outros atletas experientes do elenco.

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Diante disso, a chegada de Hulk torna-se o principal investimento do Fluminense para a temporada. Isso porque o atacante desembarca respaldado por uma trajetória vitoriosa tanto no Brasil quanto no exterior.

Dessa forma, o jogador agrega experiência e protagonismo a um elenco que, neste momento, divide suas atenções entre o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

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