Corinthians negocia patrocínio com a plataforma Fatal Fans

O Corinthians avançou nas últimas horas na negociação para um novo acordo de patrocínio para o clube. Trata-se da Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura, que estampará sua marca em quatro modalidades: futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete.

Por um contrato de um ano, o Timão deve receber cerca de R$ 17 milhões. A empresa pretende estampar sua marca no calção da equipe masculina, na parte traseira do uniforme do basquete e na barra inferior da camisa do futsal.

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No entanto, no uniforme do time feminino, a Fatal Fans não deve expor sua marca. Afinal, ela tem o intuito de usar o espaço para divulgar mensagens de apoio à causa feminina.

Aliás, a cúpula corintiana reuniu-se com lideranças do futebol feminino, integrantes de diferentes departamentos do clube representantes de coletivas relevantes, que informaram entender a situação.

O objetivo da empresa seria utilizar a parceria para estimular a criação de conteúdos não adultos no espaço. No Brasil, a Fatal Fans já patrocina o Vila Nova e o Operário, ambos da Série B do Brasileirão.

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