Esposa revela drama de Marquinhos após Copa de 2022: ”Nunca mais bateu um pênalti”

Antes de levantar a taça da Liga dos Campeões e consolidar sua trajetória como um dos principais defensores do futebol mundial, Marquinhos viveu um dos momentos mais dolorosos da carreira com a camisa da Seleção Brasileira. Em depoimento ao documentário “Convocadas,da Globo”, a esposa do zagueiro, Carol Cabrino, revelou detalhes dos bastidores após a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Durante a participação no documentário, Carol recordou o impacto emocional causado pelo pênalti desperdiçado por Marquinhos na disputa que decretou a eliminação brasileira no Catar. Segundo ela, o episódio deixou marcas profundas no jogador, que nunca mais voltou a cobrar uma penalidade em jogos oficiais.

“Depois desse dia, ele nunca mais bateu nenhum pênalti”, revelou.

Aliás, desde aquela derrota, o PSG disputou seis decisões por pênaltis, incluindo a final da Liga dos Campeões. Além disso, a Seleção Brasileira também enfrentou uma disputa diante do Uruguai, nas quartas de final da Copa América de 2024. Contudo, em nenhuma dessas ocasiões Marquinhos foi um dos cobradores.

A esposa do capitão da Seleção também revelou detalhes do ambiente na concentração brasileira logo após a partida. Segundo ela, integrantes da CBF entraram em contato para que pudesse estar ao lado do jogador naquele momento delicado.

“Meu telefone toca e lembro que era o pessoal da CBF falando: “Carol, a gente precisa que você venha aqui”. Ele estava chorando embaixo do edredom, tadinho. Eu nem tinha o que falar, eu só abracei e pensei em não falar nada porque talvez fosse um momento que ele precisava passar”, contou.

Esposa de Marquinhos pediu ajuda de Neymar

Aliás, diante da situação, Carol buscou ajuda de Neymar, um dos amigos mais próximos de Marquinhos dentro da Seleção. O atacante foi até o quarto do zagueiro para oferecer apoio.

” Lembro que mandei mensagem para o Neymar na época e falei: “vem aqui no quarto, conversa com o seu amigo”. Ele chegou tremendo, estava um clima muito ruim por todos os lados. Ele chegou, deu o apoio dele, eu estava lá”, completou.

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