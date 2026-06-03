Zagueiro da França revela depressão após morte do pai e de companheiro

Convocado pela França para a Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Ibrahima Konaté abriu o coração e relatou momentos de depressão na temporada passada. O defensor, a caminho de trocar o Liverpool pelo Real Madrid, explicou como superou as mortes de seu pai e de seu ex-companheiro de time, o português Diogo Jota.

O atacante morreu em julho do ano passado junto de seu irmão, André Silva, em uma acidente de carro na Espanha. Diogo Jota e Konaté atuaram juntos no Liverpool por quatro temporadas. Pouco tempo depois, o zagueiro também sofreu com a perda do pai.

“Fiquei devastado, perdi todo o interesse em tudo naquele momento. Existem momentos difíceis, existe depressão. E eu acho que a depressão é algo muito mais profundo, uma doença com a qual as pessoas convivem diariamente. Você também pode ter depressão no futebol, não há vergonha nenhuma em admitir. E pode acontecer por qualquer coisa”, declarou o jogador.

“É verdade que muitas vezes ouvi jogadores dizerem que estão deprimidos e que os fãs ou pessoas de fora não entendem porque eles ganham muito dinheiro. Mas não, isso é um absurdo e não se deve dizer. A depressão é algo íntimo, é profunda”.

Konaté sofreu com problemas de saúde do pai

Konaté revelou ainda como lidou ainda com a pressão do ambiente do futebol e a fragilidade da saúde de seu pai. Assim, o zagueiro teve que decidir entre dar um tempo no futebol ou seguir o seu cotidiano no Liverpool.

“Nunca falei sobre isso, mas é verdade que, no início da temporada, meu pai ficou internado por várias semanas. E, na verdade, na minha situação, eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia ir para casa e parar de jogar, porque o time também precisava de mim. Não sabia com quem conversar sobre isso e guardei tudo para mim”.

Dessa maneira, Konaté aproveitou para dar um conselho às pessoas que passam por momentos difíceis em sua vida.

“E esse é o conselho que dou a todos que quiserem me ouvir: quando você não estiver se sentindo bem ou quando algo estiver acontecendo, você precisa conversar sobre isso com as pessoas ao seu redor. Isso pode te ajudar e te fazer sentir melhor. Eu não falei sobre isso e guardei para mim”.

Nesta quinta-feira (4), a França encara a Costa do Marfim, às 16h (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Os gauleses estão no Grupo I com Iraque, Noruega e Senegal, adversário da estreia no dia 16 de junho.

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