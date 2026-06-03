Após ficar fora da Copa, Itália vence Luxemburgo com rostos novos

Fora da Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a Itália deu um positivo passo inicial no ciclo para o Mundial de 2030. Jogando fora de casa, no Stade de Luxembourg, nesta quarta-feira (3/6) a Azzurra bateu Luxemburgo por 1 a 0 em seu primeiro compromisso após fracassar na repescagem rumo aos EUA, México e Canadá.

Apesar de inúmeros jovens e desconhecidos atletas, o gol saiu de um rosto conhecido. Francesco Espósito, da Inter de Milão, fez o tento da vitória italiana. O jogador de 20 anos é um dos suspiros dos europeus para o futuro, aparecendo com excelentes números tanto no empréstimo no Spezia, quanto em seu primeiro ano de profissional na Inter.

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O jogo

Comandada interinamente por Silvio Baldini, a Itália buscou jogar solta com seus novos jogadores, fazendo um primeiro tempo melhor do que os mandantes. Ainda que sem gol, porém. Foram 57% de posse, com sete finalizações e as melhores oportunidades da primeira metade de jogo.

Assim, logo aos 4′, a Itália tratou de confirmar a superioridade. Espósito, em lindo cabeceio, marcou o gol único em Luxemburgo. Baldini, então, aproveitou para fazer ainda mais testes, como com Fortini (20 anos, Fiorentina), Fini (20, Frosinone), Dagasso (22, Venezia), Mané (21, Dortmund(ALE)) e Camarda (18, Lecce). A defesa, formada por Comuzzo (21, Fiorentina) e Charodia (20, Mönchengladbach (ALE)), se destacou na partida, que marca um novo ciclo para uma das principais e mais vencedoras seleções do mundo.

Próximos passos

Luxemburgo ainda atua mais uma vez nesta Data Fifa. Será já neste sábado (6/6), às 15h (de Brasília), contra a Albânia – do técnico brasileiro Sylvinho – , no duelo de equipes que não se classificaram à Copa do Mundo. Depois, só em setembro, quando estreia na Liga C da Liga das Nações, dia 26, contra a Bulgária. A equipe surge no Grupo 4, ao lado também de Islândia e Estônia, aliás.

Já a tetracampeã do mundo Itália, que lamenta a terceira ausência consecutiva e verá a Copa de casa, joga no domingo (7/6), contra a Grécia, fora de casa. Em setembro, atuará contra a Bélgica no dia 25, em casa, em sua estreia na Liga A (elite) da Nations. Ao lado destas seleções estarão França e Turquia no Grupo 1.

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