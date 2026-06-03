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Após ficar fora da Copa, Itália vence Luxemburgo com rostos novos

Após ficar fora da Copa, Itália vence Luxemburgo com rostos novos
Após ficar fora da Copa, Itália vence Luxemburgo com rostos novos -

Fora da Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a Itália deu um positivo passo inicial no ciclo para o Mundial de 2030. Jogando fora de casa, no Stade de Luxembourg, nesta quarta-feira (3/6) a Azzurra bateu Luxemburgo por 1 a 0 em seu primeiro compromisso após fracassar na repescagem rumo aos EUA, México e Canadá.

Apesar de inúmeros jovens e desconhecidos atletas, o gol saiu de um rosto conhecido. Francesco Espósito, da Inter de Milão, fez o tento da vitória italiana. O jogador de 20 anos é um dos suspiros dos europeus para o futuro, aparecendo com excelentes números tanto no empréstimo no Spezia, quanto em seu primeiro ano de profissional na Inter.

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O jogo

Comandada interinamente por Silvio Baldini, a Itália buscou jogar solta com seus novos jogadores, fazendo um primeiro tempo melhor do que os mandantes. Ainda que sem gol, porém. Foram 57% de posse, com sete finalizações e as melhores oportunidades da primeira metade de jogo.

Assim, logo aos 4′, a Itália tratou de confirmar a superioridade. Espósito, em lindo cabeceio, marcou o gol único em Luxemburgo. Baldini, então, aproveitou para fazer ainda mais testes, como com Fortini (20 anos, Fiorentina), Fini (20, Frosinone), Dagasso (22, Venezia), Mané (21, Dortmund(ALE)) e Camarda (18, Lecce). A defesa, formada por Comuzzo (21, Fiorentina) e Charodia (20, Mönchengladbach (ALE)), se destacou na partida, que marca um novo ciclo para uma das principais e mais vencedoras seleções do mundo.

Próximos passos

Luxemburgo ainda atua mais uma vez nesta Data Fifa. Será já neste sábado (6/6), às 15h (de Brasília), contra a Albânia – do técnico brasileiro Sylvinho – , no duelo de equipes que não se classificaram à Copa do Mundo. Depois, só em setembro, quando estreia na Liga C da Liga das Nações, dia 26, contra a Bulgária. A equipe surge no Grupo 4, ao lado também de Islândia e Estônia, aliás.

Já a tetracampeã do mundo Itália, que lamenta a terceira ausência consecutiva e verá a Copa de casa, joga no domingo (7/6), contra a Grécia, fora de casa. Em setembro, atuará contra a Bélgica no dia 25, em casa, em sua estreia na Liga A (elite) da Nations. Ao lado destas seleções estarão França e Turquia no Grupo 1.

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