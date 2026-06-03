Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, “anuncia” José Mourinho

Grande favorito para se reeleger como presidente do Real Madrid, em pleito a ser realizado no domingo (7/6), Florentino Pérez fez um anúncio importante nesta quarta-feira (3/6). Afinal, segundo o mandatário (desde 2009), José Mourinho será o treinador Merengue em caso de vitória na eleição.

Enrique Riquelme é o único concorrente de Florentino, que deve ir para seu terceiro mandato consecutivo. O anúncio se deu via as redes sociais do presidente de 79 anos através de vídeo curto, onde Florentino brinca falando em “MOUcha história por fazer”. Mourinho, então, surge rapidamente com a camisa do Real dizendo “sí” (sim, em espanhol).

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O vídeo serve como campanha eleitoral de Pérez, que também prometeu reforços para a equipe se reeleito. Mais cedo, em texto lido pelo próprio em suas redes sociais, Florentino também constou que se compromete a deixar o clube sempre com seus sócios.

Esta, aliás, seria a segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid. A primeira foi de grande sucesso, entre 2010 e 2013, vencendo o Campeonato Espanhol (2011/12) em época de grandes batalhas contra Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona. Mou também foi o responsável por “criar” o trio BBC, formado por Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Além do espanhol de 10/11, o português também venceu a Copa do Rei da mesma temporada e a Supercopa da Espanha de 2012.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

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