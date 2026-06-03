Flamengo no Top 30: veja os clubes com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá 48 seleções na disputa da fase de grupos da competição. Com 16 seleções a mais do que a Copa de 2022, o Mundial deste ano também bate o recorde de jogadores convocados. Ao todo, foram 1.248 jogadores chamados para representar seus respectivos países no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.
Sendo assim, existem clubes que foram verdadeiros pólos para as seleções com diversos jogadores convocados. O Manchester City, por exemplo, lidera a lista de mais jogadores chamados para a Copa do Mundo, com quase dois times – ao todo, foram 19 atletas entre os 1.248 convocados. Já o Flamengo, líder entre os clubes brasileiros de jogadores convocados, é o único representante do Brasil entre os 30 clubes com mais jogadores na Copa.
LEIA MAIS: Copa do Mundo 2026: saiba as 12 regras novas para a competição de seleções
Veja a lista dos 30 clubes com mais representantes na Copa do Mundo de 2026:
- Manchester City (ING) – 19 jogadores
- Bayern de Munique (ALE) – 17 jogadores
- Arsenal (ING) – 16 jogadores
- PSG (FRA) – 15 jogadores
- Barcelona (ESP) – 14 jogadores
- Crystal Palace (ING) – 12 jogadores
- Atlético de Madrid (ESP) – 12 jogadores
- Al Hilal (SAU) – 12 jogadores
- Borussia Dortmund (ALE) – 11 jogadores
- Galatasaray (TUR) – 11 jogadores
- Liverpool (ING) – 11 jogadores
- Manchester United (ING) – 11 jogadores
- Slavia Praga (TCH) – 10 jogadores
- Real Madrid (ESP) – 10 jogadores
- PSV (HOL) – 10 jogadores
- Fenerbahçe (TUR) – 10 jogadores
- Milan (ITA) – 10 jogadores
- Al-Ahly (EGI) – 9 jogadores
- Al-Ahli (SAU) – 9 jogadores
- Aston Villa (ING) – 9 jogadores
- Al-Nassr (SAU) – 9 jogadores
- Sunderland (ING) – 9 jogadores
- Tottenham (ING) – 8 jogadores
- Hoffenheim (ALE) – 8 jogadores
- Mamelodi Sundowns (AFR) – 8 jogadores
- Lille (FRA), 8 jogadores
- Newcastle (ING) – 8 jogadores
- Nice (FRA), 8 jogadores
- Eintracht Frankfurt (ALE) – 8 jogadores
- Chelsea (ING) – 8 jogadores
Entre as ligas, segundo levantamento feita pela ‘ESPN’, a Premier League é o campeonato nacional que mais colocou jogadores entre os convocados para a Copa do Mundo, com 163 jogadores. Em segundo lugar, a Bundesliga com 100 jogadores, e a terceira, a La Liga, com 81 atletas. O Brasileirão, por sua vez, colocou 32 jogadores na Copa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.