Flamengo no Top 30: veja os clubes com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá 48 seleções na disputa da fase de grupos da competição. Com 16 seleções a mais do que a Copa de 2022, o Mundial deste ano também bate o recorde de jogadores convocados. Ao todo, foram 1.248 jogadores chamados para representar seus respectivos países no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

Sendo assim, existem clubes que foram verdadeiros pólos para as seleções com diversos jogadores convocados. O Manchester City, por exemplo, lidera a lista de mais jogadores chamados para a Copa do Mundo, com quase dois times – ao todo, foram 19 atletas entre os 1.248 convocados. Já o Flamengo, líder entre os clubes brasileiros de jogadores convocados, é o único representante do Brasil entre os 30 clubes com mais jogadores na Copa.

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Veja a lista dos 30 clubes com mais representantes na Copa do Mundo de 2026:

Manchester City (ING) – 19 jogadores Bayern de Munique (ALE) – 17 jogadores Arsenal (ING) – 16 jogadores PSG (FRA) – 15 jogadores Barcelona (ESP) – 14 jogadores Crystal Palace (ING) – 12 jogadores Atlético de Madrid (ESP) – 12 jogadores Al Hilal (SAU) – 12 jogadores Borussia Dortmund (ALE) – 11 jogadores Galatasaray (TUR) – 11 jogadores Liverpool (ING) – 11 jogadores Manchester United (ING) – 11 jogadores Slavia Praga (TCH) – 10 jogadores Real Madrid (ESP) – 10 jogadores PSV (HOL) – 10 jogadores Fenerbahçe (TUR) – 10 jogadores Milan (ITA) – 10 jogadores Al-Ahly (EGI) – 9 jogadores Al-Ahli (SAU) – 9 jogadores Aston Villa (ING) – 9 jogadores Al-Nassr (SAU) – 9 jogadores Sunderland (ING) – 9 jogadores Tottenham (ING) – 8 jogadores Hoffenheim (ALE) – 8 jogadores Mamelodi Sundowns (AFR) – 8 jogadores Lille (FRA), 8 jogadores Newcastle (ING) – 8 jogadores Nice (FRA), 8 jogadores Eintracht Frankfurt (ALE) – 8 jogadores Chelsea (ING) – 8 jogadores

Entre as ligas, segundo levantamento feita pela ‘ESPN’, a Premier League é o campeonato nacional que mais colocou jogadores entre os convocados para a Copa do Mundo, com 163 jogadores. Em segundo lugar, a Bundesliga com 100 jogadores, e a terceira, a La Liga, com 81 atletas. O Brasileirão, por sua vez, colocou 32 jogadores na Copa.

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