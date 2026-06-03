Neymar possui mais gols pelo Brasil do que todos os convocados juntos

A presença de Neymar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 não aumenta apenas a qualidade técnica da Seleção Brasileira. Afinal, ela também reforça aumenta a expecativa por gols da Canarinho.
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar chega ao Mundial com 79 gols marcados pela Amarelinha. O número impressiona ainda mais quando comparado ao restante do elenco convocado. Afinal, sozinho, o atacante do Santos soma mais gols pela Seleção do que todos os outros jogadores convocados por Ancelotti.
Enquanto Neymar acumula 79 gols, os demais atacantes convocados por Ancelotti somam juntos 71. Entre eles, o mais próximo do camisa 10 é Raphinha, que balançou as redes 11 vezes com a camisa da Seleção. Logo atrás aparecem Vinícius Júnior, com nove gols, e Gabriel Martinelli, que também contribuiu com quatro tentos.
A liderança de Neymar, porém, não se limita ao ataque. Afinal, quando o recorte inclui todo o grupo convocado para a Copa do Mundo, apenas um meio-campista supera a marca de Raphinha. Lucas Paquetá aparece como o segundo maior goleador do elenco, com 13 gols marcados pela Seleção Brasileira.
Assim, os números evidenciam o peso que Neymar ainda possui dentro da Seleção. Afinal, mesmo após conviver com lesões nos últimos anos, o camisa 10 segue sendo a principal referência ofensiva da equipe e o único jogador do elenco a alcançar a marca de 70 gols com a camisa do Brasil.
Quantos gols cada convocado tem pelo Brasil
Goleiros
Alisson (Liverpool): 0
Ederson (Fenerbahçe): 0
Weverton (Grêmio): 0
Defensores
Marquinhos (PSG): 7
Gabriel Magalhães (Arsenal): 1
Bremer (Juventus): 1
Léo Pereira (Flamengo): 0
Wesley (Roma): 0
Douglas Santos (Zenit): 0
Danilo (Flamengo): 1
Alex Sandro (Flamengo): 2
Ibanez (Al-Ahli): 0
Meio-campistas
Casemiro (Manchester United): 9
Fabinho (Al-Ittihad): 0
Bruno Guimarães (Newcastle): 2
Danilo (Botafogo): 2
Lucas Paquetá (Flamengo): 13
Atacantes
Rayan (Bournemouth): 1
Vini Jr (Real Madrid): 9
Gabriel Martinelli (Arsenal): 4
Luiz Henrique (Zenit): 2
Endrick (Lyon): 3
Raphinha (Barcelona): 11
Igor Thiago (Brentford): 2
Matheus Cunha (Manchester United): 1
Neymar (Santos): 79
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