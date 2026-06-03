França x Costa do Marfim: onde assistir, escalações e arbitragem

França e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (4) em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das principais candidatas ao título, a seleção francesa busca manter a boa fase e seguir acumulando confiança antes do início do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega a França

A França chega para o amistoso em grande fase e cercada de expectativas para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Didier Deschamps está invicta há nove partidas e vem de resultados expressivos nos compromissos preparatórios para o Mundial, incluindo vitórias diante de Brasil e Colômbia. Com um elenco repleto de estrelas e uma base consolidada nos últimos anos, os franceses aparecem entre os principais favoritos ao título.

Para o duelo desta quinta-feira, Deschamps não tem problemas significativos no elenco e deve escalar uma formação bastante próxima daquela considerada ideal para a Copa do Mundo.

Como chega a Costa do Marfim

Por outro lado, a Costa do Marfim chega motivada após uma campanha impecável nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. A seleção conquistou a classificação com 100% de aproveitamento e sem sofrer nenhum gol. O amistoso contra a França representa um dos testes mais exigentes da preparação marfinense antes do início do Mundial.

Para a partida, o técnico Emerse Faé deve administrar algumas ausências no sistema defensivo. Os zagueiros Evan Ndicka e Odilon Kossounou seguem em recuperação de lesões musculares e dificilmente estarão à disposição. Mesmo assim, a tendência é que a Costa do Marfim utilize uma equipe competitiva, aproveitando o confronto para avaliar o desempenho do grupo diante de uma das seleções mais fortes do futebol mundial.

FRANÇA X COSTA DO MARFIM

Amistoso internacional

Data e horário: quinta-feira, 04/06/2026, às 16h10 (de Brasília).

Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA).

FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Dembélé, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, Doué e Konan; Sangaré, Kessié e Seko Fofana; Diallo, Yan Diomande e Adingra. Técnico: Emerse Faé.

Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria).

Auxiliares: Roland Riedel (Áustria) e Santino Schreiner (Áustria).

VAR: Manuel Schuettengruber (Áustria).

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