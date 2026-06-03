Argélia surpreende e vence a Holanda em amistoso antes da Copa

Deu zebra. A Holanda sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Argélia nesta quarta-feira (3), no Estádio De Kuip, em Roterdã, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O gol que definiu o confronto saiu apenas nos minutos finais da partida, quando Anis Hadj Moussa balançou as redes aos 41 minutos do segundo tempo e confirmou a vitória com um golaço.

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Um dos destaques do duelo foi Memphis Depay. O atacante do Corinthians começou entre os reservas, mas entrou em campo após o intervalo por decisão do técnico Ronald Koeman. Durante a etapa final, o camisa 10 participou ativamente das ações ofensivas da equipe e finalizou duas vezes, acertando o gol em uma delas.

Apesar do resultado negativo, a seleção holandesa ainda terá mais um compromisso antes da estreia no Mundial. A equipe enfrentará o Uzbequistão na próxima segunda-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília), em seu último teste antes da competição.

Já a Argélia encerra sua preparação e agora concentra totalmente suas atenções na Copa do Mundo. A seleção africana fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), contra a Argentina, em partida válida pelo Grupo J.

A Holanda, por sua vez, iniciará sua trajetória no Mundial dois dias antes. A estreia da equipe será em 14 de junho, às 17h (horário de Brasília), diante do Japão, em confronto válido pelo Grupo F.

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