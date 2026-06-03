Lesionado, Neuer perde mais um treino da seleção da Alemanha

A Alemanha voltou a treinar nesta quarta-feira (3) e não contou mais uma vez com Manuel Neuer. As atividades são preparatórias para a Copa do Mundo e para o amistoso diante dos Estados Unidos no próximo sábado (6), às 15h30 (de Brasília).

O goleiro do Bayern de Munique se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e não tem presença confirmada na estreia da Alemanha na Copa do Mundo diante do Curaçao, no dia 14 de junho. O jogador retornou às atividades em campo nos últimos dias, mas ainda não esteve reintegrado aos treinos com os companheiros.

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Assim, Neuer fez atividades leves nesta quarta-feira, em separado dos demais jogadores da seleção da Alemanha. A última vez que entrou em campo foi no dia 16 de maio, pelo Bayern de Munique, na rodada derradeira da Bundesliga. Em seguida, não esteve em campo na final da Copa da Alemanha e acabou substituído por Orbig. Além disso, também não pôde atuar no amistoso diante da Finlândia.

Até o momento, o único problema para o técnico Julian Nagelsmann é o goleiro do Bayern. Todos os demais atletas estão aptos a entrar em campo e participaram do treino desta quarta no CT do Chicago Fire, clube da Major League Soccer.

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