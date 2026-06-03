OVNIs no Morenão: o jogo do Vasco que virou caso histórico da ufologia

Um dos episódios mais intrigantes da história da ufologia brasileira aconteceu dentro de um estádio de futebol. Em 6 de março de 1982, durante a partida entre o Vasco e o Operário-MS, pelo Campeonato Brasileiro, milhares de torcedores afirmaram ter visto um objeto luminoso cruzar o céu do Estádio Morenão, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso ganhou notoriedade nacional e, até hoje, pesquisadores o classificam como o maior avistamento coletivo de OVNIs já registrado no Brasil.

Naquele sábado, mais de 24 mil pessoas acompanhavam a vitória do Operário por 2 a 0 quando uma luz extremamente intensa surgiu sobre o estádio. Segundo relatos de quem esteve no estádio, o objeto deslocou-se em alta velocidade, sem emitir ruídos perceptíveis. A aparição durou apenas alguns segundos, mas provocou a interrupção momentânea da atenção. O episódio, assim, virou manchete nos jornais da época.

O ex-jogador do Operário, Cocada, que fez parte de um dos lances para o gol, confirmou: “Era algo fora do comum, mas não fazia nenhum barulho.”

Diferentemente de muitos relatos isolados, o fenômeno ocorreu diante de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por esse motivo, ufólogos frequentemente citam o episódio do Morenão como um dos eventos mais relevantes da casuística brasileira. Nenhuma teoria conseguiu encerrar a discussão de forma conclusiva.

Caso que viralizou nas redes sociais

Curiosamente, o tema voltou aos holofotes nesta semana após o influenciador digital Mayk Leão afirmar ter registrado supostos OVNIs em sua propriedade rural em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou intensa repercussão entre internautas. O influenciador relatou ter observado luzes incomuns no céu, além de ouvir sons estranhos e notar comportamento atípico dos animais da propriedade.

Entretanto, ao contrário do que ocorreu no Morenão em 1982, o episódio paranaense possui apenas registros audiovisuais limitados e testemunhos de poucas pessoas. Além disso, a Força Aérea Brasileira informou que não detectou qualquer objeto desconhecido nos radares da região durante o período mencionado pelo influenciador.

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