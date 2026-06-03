Textor critica postura de Danilo e diz que pode “acabar no Palmeiras”

Fora de campo, a vida do Botafogo segue muito agitada. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), John Textor, que está afastado do poder desde 23 de abril por ordem do Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas), levantou o tom contra o volante Danilo, que hoje está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

O meio-campista, afinal, foi afastado pelo clube em 19 de maio , após pedir para não entrar em campo na partida contra o Corinthians. Em forte pronunciamento, Textor, portanto, afirmou que a SAF alvinegra pagou “muito dinheiro” para contratar Danilo do Nottingham Forest, em julho do ano passado.

“Ele (Danilo) precisa entender. Pagamos muito dinheiro por ele, assinamos com ele quando ninguém mais assinaria, o apresentamos para o filho do técnico da Seleção (Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo e auxiliar de Ancelotti na Seleção) e agora ele está na Seleção. Você não pode pedir para sair porque você quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria. Você não pode forçar sua saída”, disse Textor.

“Se ele diz que quer ir para o Palmeiras, você o coloca no banco, não deixa ele jogar de novo, não importa o quanto os torcedores achem que ele é bom, até você chegar á negociação que você acha que é boa. Os atletas precisam que os donos possam fazer coisas malucas. A torcida pode criticar, mas o dono do precisa estar à frente da situação. Danilo precisa respeitar seu compromisso com o clube. Ele nunca deveria ter pedido para não jogar. Se eu estivesse no comando, isso não aconteceria”, completou.

Venda de Danilo

Em julho de 2025, o Botafogo contratou Danilo por 22 milhões de euro junto ao Nottingham Forest (Inglaterra). Sem a Copa, o clube, aliás, acredita que os valores chegariam a 30 milhões de euros.

“Ele tem contrato. Eu não preciso negociá-lo. Posso enterrar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor atleta do mundo para salvar o meu clube. O que vai acontecer agora? Ele vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem. Alguém vai aceitar 25 milhões de euros. Eu queimaria esse dinheiro para salvar o meu clube”, completou Textor.

No início do ano, Danilo quase foi vendido ao Nottingham Forest, em negociação que também envolveria Montoro. O clube social, no entanto, vetou a transferência na Justiça e impediu que Textor vendesse jogadores sem autorização do clube.

O empresário, então, explicou. De acordo com ele, a negociação de 34 milhões de euros que o clube associativo rejeitou envolvia a transferência de Danilo e Montoro ao Nottingham Forest, em uma estratégia jurídica que previa o retorno imediato de ambos ao Botafogo até o fim do ano. Embora o mercado questionasse o valor de Danilo por causa de sua lesão, ele superou, elevando seu valor interno para 46 milhões. O contrato desenhado com o clube inglês continha cláusulas confidenciais que garantiam a permanência do atleta e o direito de recompra em caso de valorização.

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