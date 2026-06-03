Candidato à presidência do Real Madrid promete Rodri e Haaland

Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, voltou a apresentar suas propostas para os sócios do clube e fez promessas ambiciosas caso seja eleito na votação marcada para o dia 7 de junho. Durante participação no programa espanhol “El Hormiguero”, o empresário citou nomes de peso do futebol europeu e garantiu que tentará levar grandes estrelas ao Santiago Bernabéu.

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Entre os jogadores mencionados, Riquelme destacou Rodri e Erling Haaland, ambos do Manchester City. O candidato afirmou que fará todo o possível para contratar o volante espanhol, apontado por ele como uma peça fundamental para o futuro da equipe.

“Se eu me tornar presidente, vou trabalhar para que Rodri jogue no Real Madrid”, declarou.

Riquelme também aproveitou a entrevista para reforçar sua posição sobre o modelo de gestão do clube. De acordo com ele, o Real Madrid continuará pertencendo integralmente aos seus associados e não correrá risco de privatização.

Além disso, em uma declaração mais ousada, o candidato afirmou que assumirá pessoalmente os custos das mensalidades dos sócios por uma temporada caso não cumpra algumas das promessas apresentadas na campanha.

Florentino Pérez já tem acerto com José Mourinho

Além das questões relacionadas ao elenco, Riquelme comentou sobre o perfil de treinador que pretende levar ao clube. Sem citar nomes diretamente, ele indicou que busca um profissional experiente e com características diferentes das atribuídas a José Mourinho. O português, inclusive, foi “anunciado” por Florentino Pérez nesta quarta-feira (3).

“Quero um treinador experiente. O nosso projeto segue uma linha diferente. Ou seja, chega de apostas”, afirmou.

Por fim, as eleições do Real Madrid acontecem nos próximos dias e colocam frente a frente Florentino Pérez, atual presidente do clube, e Enrique Riquelme, que tenta encerrar um dos ciclos mais vitoriosos da história recente da equipe merengue.

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