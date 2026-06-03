Palmeiras: Allan é suspenso pelo STJD por expulsão contra a Chapecoense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jovem Allan pela expulsão na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador já cumpriria a automática pelo vermelho recebido ainda no primeiro tempo e pegará mais um jogo de gancho.

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O jogador foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que engloba os casos de conduta violenta. No lance, Allan pisou no pé de Giovanni Augusto, atleta da Chapecoense. Em campo, a arbitragem interpretou a jogada como força excessiva.

“Observando atentamente o lance do jogo pelo vídeo, conclui-se que, de fato, o atleta não teve a intenção deliberada de machucar o adversário de forma desleal, mas ele foi imprudente, até mesmo porque buscou a bola utilizando a sola da chuteira”, disse o relato do processo, José Maria Philomeno.

“Não foi de uma forma contundente a ponto de causar um dano mais sério, mas, de qualquer forma, está caracterizada a imprudência da jogada, razão pela qual eu acato a denúncia do 254, parágrafo primeiro, inciso II, e aplico a pena de uma partida de suspensão”.

Dessa maneira, Allan deverá desfalcar o Palmeiras contra Coritiba e Atlético, nos dias 22 e 26 de julho. Os dois jogos ocorrem logo após a pausa para a Copa do Mundo.

O Verdão também acabou multado em R$ 2 mil. Aliás, por ser em primeira instância, o clube pode recorrer.

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