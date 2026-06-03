Pafos estuda compra de Lelê, emprestado pelo Fluminense

Emprestado pelo Fluminense, o atacante Lelê pode permanecer no Pafos FC, do Chipre. O jogador acumula boas atuações e agradou aos chiprianos. Ele assinou com a equipe até o fim da temporada europeia, no meio do ano. Desde então, o centroavante de 28 anos vem se destacando, sendo peça importante na conquista da Copa do Chipre.

O Pafos tem duas opções para ficar com o jogador. A primeira é estender o empréstimo por mais um ano, previsto no contrato no valor de 200 mil euros (quase R$ 1,2 milhão), ou executar a opção de compra, estimada em 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões). A informação é do “ge”. Assim, o Tricolor aguarda uma decisão para avançar no negócio.

Lelê marcou quatro gols em 14 partidas e foi campeão da Copa do Chipre. O clube cipriota é comandado pelo técnico português Ricardo Sá Pinto, que treinou o Vasco em 2020 no Brasil.

No ano passado, Lelê esteve emprestado ao Atlético-GO. Por lá, disputou 17 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O jogador, no entanto, foi devolvido. Entretanto, não estava nos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía. Mesmo assim, disputou um jogo no Carioca.

Lelê chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda, no Carioca de 2023. Na ocasião, ele foi o vice-artilheiro da competição, atrás de Germán Cano. Assim, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores no mesmo ano, além da Recopa em 2024.

Desde que chegou ao Fluminense em 2023, Lelê soma 54 jogos, oito gols e cinco assistências. Em abril de 2024, o centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a temporada.

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