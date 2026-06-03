Em clima de histeria e treino aberto, Brasil trabalha pela segunda vez nos Estados Unidos

O Brasil realizou nesta quarta-feira (03/6) o segundo treino em solo norte-americano e viveu uma situação que dificilmente voltará a se repetir durante a Copa do Mundo. Por exigência da Fifa, o trabalho comandado por Carlo Ancelotti teve presença de público no Columbia Park Training Center, em Morristown, Nova Jersey.

A entidade determina que todas as seleções participantes promovam ao menos uma atividade aberta à comunidade local durante o torneio. Para cumprir a exigência, a prefeitura da região selecionou cerca de 20 moradores para acompanhar o treinamento. Entre os convidados estavam crianças, famílias locais, brasileiros residentes nos Estados Unidos e crianças com transtorno do espectro autista.

Mesmo distante do campo principal utilizado pela equipe, o grupo acompanhou a movimentação da Seleção em clima de euforia. A cada aparição dos jogadores, os torcedores reagiam com gritos e aplausos. O atacante Matheus Cunha foi o único atleta a interromper momentaneamente sua rotina para atender os presentes, distribuir autógrafos e tirar fotos.

Ancelotti faz testes na Seleção

Enquanto isso, dentro de campo, Carlo Ancelotti aproveitou a atividade para promover testes na equipe que enfrenta o Egito, no próximo sábado (7), em Cleveland, no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

O treinador realizou mudanças em relação à formação que venceu o Panamá no Maracanã. Igor Thiago apareceu entre os titulares na vaga de Matheus Cunha, enquanto Lucas Paquetá ocupou o lugar de Luiz Henrique. Em determinado momento do treinamento, Léo Pereira chegou a atuar na posição de Casemiro, mas o volante retomou rapidamente seu posto na equipe principal.

Além das trocas de peças, a movimentação chamou atenção pela dinâmica dos jogadores. Os laterais tiveram liberdade para circular por diferentes setores do campo e participaram constantemente da construção das jogadas. Já Lucas Paquetá atuou boa parte do tempo aberto pelo lado direito do ataque.

Contudo, o que levantou os jornalistas e o público foi o festival de golaços na reta final do treino. Matheus Cunha e Gabriel Martinelli marcaram belos gols, enquanto Endrick fez o que quis com Alisson em um momento da atividade.

Mudanças na escalação do Brasil

A principal novidade defensiva segue sendo o retorno de Marquinhos e Gabriel Magalhães. A dupla titular não participou do amistoso contra o Panamá porque disputou a final da Liga dos Campeões da Europa no último fim de semana. Agora, ambos devem iniciar a partida contra os egípcios.

Outra mudança observada durante os trabalhos envolve a lateral esquerda. Douglas Santos aparece como forte candidato para assumir a vaga de Alex Sandro entre os titulares. Por fim, Neymar segue sendo a única ausência.

Dessa forma, uma provável escalação da Seleção para o amistoso conta com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior.

A atividade desta quarta-feira foi a segunda do Brasil nos Estados Unidos desde a chegada da delegação ao país. O treino anterior aconteceu menos de 12 horas após o desembarque em Nova Jersey e foi totalmente fechado para a imprensa.

O amistoso contra o Egito acontece neste sábado (06/6), às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. A partida será o último teste da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

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