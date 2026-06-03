Meio-campista da Argentina afasta risco de corte da Copa do Mundo

Em recuperação de problema no joelho esquerdo, o nome do meio-campista argentino Nico Paz tem circulado como possível corte para a Copa do Mundo. Algo que ganhou força, inclusive, entre os veículos do país portenho nos últimos dias por conta de Nico não treinar junto com os companheiros desde que se integrou ao restante do grupo da Albiceleste.

Entretanto, através de seu perfil nas redes sociais, o jogador de 21 anos sustenta uma postura de tranquilidade e convicção de que terá condições de disputar o Mundial. Tanto é que, em imagem publicada nesta quarta-feira (3), ele aparece com uniforme de treino, acompanhada da seguinte mensagem:

“Últimos dias de recuperação. Com muita gana de começar.”

Atleta que fez temporada de destaque com a camisa do Como (Itália), Nico Paz está fora de combate desde o dia 10 de maio. Na oportunidade, sua equipe venceu o Hellas Verona, fora de casa, por 1 a 0. Porém, o meio-campista que tem cláusula de recompra junto ao Real Madrid (onde se formou e fez os primeiros jogos como profissional) deixou o gramado com dores no joelho esquerdo por conta de choque durante o compromisso.

Fato é que, neste momento, o corpo técnico do selecionado argentino trabalha com todos os cenários possíveis. De início, a avaliação para que o jogador siga no grupo de Lionel Scaloni é positiva diante do progresso físico existente no dia a dia.

Por outro lado, isso não significa que não exista um plano B “engatilhado”, algo que envolve uma comunicação de sobreaviso junto a Emiliano Buendía, do Aston Villa. Nome esse que, além dos números individuais (11 gols e nove assistências em 54 compromissos), terminou o biênio 2025/2026 com o título da Liga Europa.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.