Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores

A Conmebol divulgou, na noite desta quarta-feira (3/6), as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Os jogos de ida vão ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de agosto, enquanto os duelos de volta serão nos dias 18, 19 e 20 do mesmo mês. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Mirassol representam os times brasileiros na competição.

O primeiro brasileiro a entrar em campo pela partida de ida será o Fluminense, que encara o Independiente Rivadavia, no dia 11 (terça-feira), às 19h, no Maracanã. Na sequência, no dia 12, o Palmeiras encara o Cerro Porteño, no mesmo horário, em São Paulo. Mais tarde, às 21h30, Cruzeiro e Flamengo duelam em Belo Horizonte. Na quinta-feira (13), o Mirassol encara a LDU, às 19h, ainda sem local definido. Por fim, o Corinthians enfrenta o Rosario Central, às 21h30, na Argentina.

Na partida de volta, os clubes voltam a entrar em campo uma semana depois do duelo de ida e no mesmo horário. Além disso, claro, os locais são dos times que tiveram melhor campanha geral da fase de grupos.

Os clubes que chegam às oitavas de final já embolsaram 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões). Em caso de classificação às quartas de final, vão receber 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) da Conmebol.

CONFIRA AS OITAVAS DA LIBERTADORES:





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