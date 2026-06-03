CT de mais de R$ 500 milhões vira casa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está instalada em sua base para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, complexo escolhido para receber a equipe durante toda a participação no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mais do que um local para treinamentos, o espaço chama atenção pela estrutura moderna e pelo investimento realizado nos últimos anos. Pertencente ao New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS), o centro de treinamento foi reinaugurado no fim de abril após uma ampla modernização que consumiu mais de 100 milhões de dólares, valor superior a R$ 500 milhões.

Durante a Copa do Mundo, a Seleção terá prioridade total na utilização das instalações. O clube norte-americano poderá usar o local apenas em horários alternativos e quando não houver atividades programadas pela delegação brasileira.

A estrutura do CT onde o Brasil está treinando

A escolha também passou por questões logísticas. Afinal, ocomplexo fica a cerca de 15 minutos do hotel The Ridge, em Basking Ridge, onde jogadores e comissão técnica estão hospedados. Além disso, está relativamente próximo do MetLife Stadium, palco da estreia brasileira no Mundial.

A estrutura oferece condições de alto nível para a preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Ao todo, o CT possui oito campos de futebol. Destes, dois acabaram sendo reservados exclusivamente para a Seleção durante o período da Copa.

Os gramados receberam atenção especial. A FIFA supervisionou a preparação dos campos, que utilizam a mesma tecnologia que será aplicada nos estádios do torneio. O sistema foi desenvolvido pela Universidade do Tennessee e busca garantir padrões semelhantes de jogo e adaptação para as seleções participantes.

Além dos campos, o complexo conta com academia de última geração, áreas específicas para recuperação física, departamentos de fisioterapia e tratamento médico, além de salas destinadas a reuniões técnicas e análises de desempenho.

Outro destaque é a chamada “área molhada”, espaço voltado para recuperação dos atletas. Afinal, o setor reúne piscinas de hidromassagem, saunas e vestiários preparados para acelerar os processos de regeneração física entre partidas e treinamentos.

Seleção Brasileira focada no Mundial

Assim, instalada na nova casa, a Seleção intensifica a preparação para a estreia na Copa do Mundo. Aliás, o primeiro compromisso será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey.

Na sequência da fase de grupos, o Brasil enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra sua participação inicial contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

Cotnudo, antes do início da caminhada em busca do hexacampeonato, a equipe ainda terá um último teste. Afinal, no próximo sábado (06/6), a Seleção encara o Egito em amistoso preparatório, confronto que servirá para os ajustes finais de Carlo Ancelotti antes do Mundial.

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