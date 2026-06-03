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Espanha monitora recuperação de Lamine Yamal para estreia na Copa

VALENCIA, SPAIN - MARCH 23: Lamine Yamal and Nico Williams of Spain warm up together prior to the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Spain and Netherlands at Mestalla Stadium on March 23, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
VALENCIA, SPAIN - MARCH 23: Lamine Yamal and Nico Williams of Spain warm up together prior to the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Spain and Netherlands at Mestalla Stadium on March 23, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) -

A seleção da Espanha segue otimista quanto à recuperação de Lamine Yamal e Nico Williams para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os dois atacantes estão em fase final de tratamento de lesões musculares e trabalham para estar à disposição da equipe durante o torneio.

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Apesar da evolução no processo de recuperação, o técnico Luis de la Fuente evitou garantir a presença de Yamal já na estreia da Roja no Mundial. O treinador destacou, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), que os jogadores vêm apresentando progresso diário, mas ressaltou que a comissão técnica continuará acompanhando a situação com cautela.

“Estamos trabalhando em conjunto com os clubes dos atletas e seguindo o planejamento definido para a recuperação deles. Mas, a evolução tem sido positiva e melhora a cada dia”, afirmou o comandante da seleção espanhola.

Lamine Yamal, do Barcelona, e Nico Williams, do Athletic Bilbao, sofreram lesões nos músculos posteriores da coxa e não participaram da reta final da temporada europeia. Mesmo assim, ambos seguem nos planos da seleção e mantêm boas chances de integrar o elenco na Copa.

Lamine Yamal e Nico Williams estão fora do amistoso da Espanha contra o Iraque

Os dois atacantes estão fora do amistoso desta quinta-feira (4) contra o Iraque, último compromisso da Espanha antes do início do Mundial. A expectativa é que eles estejam aptos para o duelo de estreia diante de Cabo Verde, marcado para o dia 15 de junho, embora a presença em campo ainda dependa da evolução física nos próximos dias.

“Se tudo continuar dentro do previsto, eles poderão estar disponíveis para a estreia. Mas isso não significa necessariamente que serão utilizados desde o início”, explicou De la Fuente.

Por fim, na Copa do Mundo, a Espanha faz parte do Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

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