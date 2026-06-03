Espanha monitora recuperação de Lamine Yamal para estreia na Copa

A seleção da Espanha segue otimista quanto à recuperação de Lamine Yamal e Nico Williams para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os dois atacantes estão em fase final de tratamento de lesões musculares e trabalham para estar à disposição da equipe durante o torneio.

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Apesar da evolução no processo de recuperação, o técnico Luis de la Fuente evitou garantir a presença de Yamal já na estreia da Roja no Mundial. O treinador destacou, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), que os jogadores vêm apresentando progresso diário, mas ressaltou que a comissão técnica continuará acompanhando a situação com cautela.

“Estamos trabalhando em conjunto com os clubes dos atletas e seguindo o planejamento definido para a recuperação deles. Mas, a evolução tem sido positiva e melhora a cada dia”, afirmou o comandante da seleção espanhola.

Lamine Yamal, do Barcelona, e Nico Williams, do Athletic Bilbao, sofreram lesões nos músculos posteriores da coxa e não participaram da reta final da temporada europeia. Mesmo assim, ambos seguem nos planos da seleção e mantêm boas chances de integrar o elenco na Copa.

Lamine Yamal e Nico Williams estão fora do amistoso da Espanha contra o Iraque

Os dois atacantes estão fora do amistoso desta quinta-feira (4) contra o Iraque, último compromisso da Espanha antes do início do Mundial. A expectativa é que eles estejam aptos para o duelo de estreia diante de Cabo Verde, marcado para o dia 15 de junho, embora a presença em campo ainda dependa da evolução física nos próximos dias.

“Se tudo continuar dentro do previsto, eles poderão estar disponíveis para a estreia. Mas isso não significa necessariamente que serão utilizados desde o início”, explicou De la Fuente.

Por fim, na Copa do Mundo, a Espanha faz parte do Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

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