Pedrinho e Lamacchia já conversam sobre reforços no Vasco

Antes mesmo de o clube entrar em acordo com Marcos Faria Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, pela SAF do Gigante da Colina, o Vasco já conversam sobre a contratação de reforços. As prioridades da diretoria estão no setor defensivo e no meio-campo, mais precisamente um zagueiro e um volante. A informação é da ESPN.

De acordo com a informação, Pedrinho e Lamacchia definem como os recursos que serão utilizados em caso de acordo da SAF que ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo e por uma assembleia. Além disso, a estrutura também está no radar de investimentos que a diretoria deseja.

Junto a isso, o Vasco negocia a prorrogação do empréstimo de Robert Renan até dezembro. A diretoria trata a situação como encaminhada e espera finalizá-la na próxima semana.

De acordo com as informações, a transferência será de 90% dos ativos do departamento de futebol do Vasco. No entanto, a 777 Carioca, subsidiária da 777 Partners, ex-controladora do Vasco, entrou com uma interpelação judicial para impedir a venda da SAF do clube a Marcos Lamacchia.

No documento, a 777 Carioca assegura que a empresa mantém a propriedade de 70% das ações da SAF vascaína. O texto ainda acusa a diretoria do clube de negociar a transferência da SAF para Lamacchia de forma ilícita.

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