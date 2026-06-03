Torcedores esperam por horas para ver a Seleção, mas deixam CT sem contato com jogadores

A Seleção Brasileira realizou mais um treinamento em Nova Jersey nesta quarta-feira (03/6), mas quem também chamou atenção foi um grupo de cerca de 60 torcedores que permaneceu por horas nas proximidades do Centro de Treinamento do New York Red Bulls na esperança de acompanhar a passagem da delegação.

Posicionados na descida que dá acesso ao complexo, os fãs não esconderam a expectativa de ver os jogadores, principalmente Neymar. Durante toda a espera, os gritos com o nome do camisa 10 ecoaram nas imediações do CT.

Mesmo sem a garantia de que o ônibus passaria pelo local, os torcedores mantiveram a expectativa de um rápido contato com os atletas da Seleção. Morador dos Estados Unidos e natural de Rondônia, Rauan estava entre os mais animados.

“Eu moro aqui nos Estados Unidos, sou de Rondônia e estamos aqui para ver se os homens chegam. Estou aqui esperando para ver se vão abrir o portão para a gente assistir ao treino deles. Queria ver todos, na verdade, todos os integrantes da Seleção Brasileira, e torcer para que o hexa venha este ano”, disse Rauan.

Além do desejo de acompanhar os jogadores, Rauan também mandou um recado para Carlo Ancelotti. Além disso, a confiança no título mundial também apareceu entre os presentes.

“Eu falaria: rapaz, cuida bem do Neymar lá. Faça o homem voltar, porque nós precisamos dele, viu? E também mexa um pouco na zaga. Acho que a nossa defesa está meio fraca”, disse o adepto, que prosseguiu.

“Muita. Neste ano estou muito confiante. O time está bem entrosado, e isso é o mais importante. Com o elenco entrosado, as vitórias e os resultados aparecem”, completou.

Torcedores ainda buscam ingresso e dão pitacos na Seleção Brasileira

Outro torcedor que aguardava a chegada da delegação era Lucas. Além de tentar acompanhar a Seleção, ele ainda procura ingressos para assistir aos jogos da Copa do Mundo.

“Estou procurando um ingresso. Os valores estão muito altos, mas a gente vai conseguir, sim”, iniciou.

Cruzeirense, Lucas também acredita que alguns nomes poderiam ter aparecido na lista de Carlo Ancelotti.

“Eu falo isso todo dia: está faltando o Matheus Pereira e o Kaiki Bruno também. Mas a Seleção já está convocada, e isso é o que importa. Vamos torcer para sermos campeões neste ano”, completou.

Questionado sobre o que diria ao treinador italiano, o torcedor voltou a destacar a importância de Neymar para a equipe.

“Primeiramente, eu desejaria boa sorte. E, em segundo lugar, diria: Neymar e mais dez. É isso que importa. Com uma perna ou sem uma perna, ele tem que estar lá. Graças a Deus, ele está aqui. O Luiz Henrique também é uma peça fundamental. Temos excelentes jogadores convocados. Acho que precisamos melhorar um pouco a defesa. Agora, o que importa é torcer”, contou.

Por fim, Lucas reforçou a confiança na caminhada brasileira rumo ao hexacampeonato.

“Eliminar todos que aparecerem pela frente, porque somos os maiores campeões desta competição e a maior seleção do mundo”, finalizou.

Enquanto os torcedores aguardavam do lado de fora, Carlo Ancelotti comandava mais um treinamento da equipe em Nova Jersey. A Seleção segue a preparação para o amistoso contra o Egito, marcado para sábado (06/6), em Cleveland, último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos.





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