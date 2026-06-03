Conmebol define o calendário dos playoffs da Copa Sul-Americana

A Diretoria de Competições da Conmebol divulgou oficialmente, nesta quarta-feira (3), o desmembramento completo das datas, locais e horários dos confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2026. Essa fase intermediária do torneio continental reunirá as equipes que terminaram na segunda colocação de seus grupos contra os eliminados da Copa Libertadores da América. O futebol brasileiro contará com quatro representantes de peso nesta etapa decisiva: Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos e Vasco.

Por outro lado, o sorteio prévio da entidade garantiu vida mais tranquila para três equipes do país. O Atlético, o Botafogo e o São Paulo realizaram campanhas irretocáveis na fase de grupos, conquistaram a liderança de suas respectivas chaves e avançaram diretamente para as oitavas de final. Desse modo, as comissões técnicas desses três clubes ganham um descanso no calendário e aguardam a definição dos sobreviventes dos playoffs para conhecer os seus futuros adversários.

Santos e Vasco decidem vaga em casa; Grêmio enfrenta a temida altitude

Os clubes brasileiros traçaram estratégias logísticas diferentes para encarar os desafios da Sul-Americana no mês de julho. O Santos abrirá a sua participação no dia 21 de julho (21), uma terça-feira, enfrentando o UCV FC no gramado do Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. Por consequência de sua melhor campanha, o Peixe decidirá a classificação na Vila Belmiro na semana seguinte. Na quarta-feira (22), o Vasco viaja até a Colômbia para medir forças contra o Independiente Medellín, agendando o duelo de volta para o caldeirão de São Januário.

A tabela também reservou um cenário complexo para o futebol gaúcho. O Grêmio iniciará a sua caminhada no dia 23 de julho (23), enfrentando o Bolívar na temida altitude de La Paz, no Estádio Hernando Siles. Portanto, a comissão técnica tricolor precisará montar um planejamento médico especial para minimizar os efeitos do ar rarefeito antes de decidir a eliminatória na Arena do Grêmio. O Bragantino fecha a lista de brasileiros jogando a ida em Lima contra o Sporting Cristal, contudo a diretoria paulista ainda não definiu o estádio para o confronto de volta.

Confira a tabela detalhada com todos os confrontosda Copa Sul-Americana

Abaixo, você confere o cronograma completo dos jogos de ida e volta da fase de playoffs. Todos os horários estipulados pela entidade máxima do futebol sul-americano seguem o fuso horário oficial de Brasília.

Confronto Jogo de Ida (Local e Horário) Jogo de Volta (Local e Horário) Nacional x Tigre Terça, 21/7, 19h

Gran Parque Central (Montevidéu) Terça, 28/7, 19h

José Dellagiovanna (Victoria) UCV FC x Santos Terça, 21/7, 21h30

Olímpico da UCV (Caracas) Terça, 28/7, 21h30

Vila Belmiro (Santos) Ind. Medellín x Vasco Quarta, 22/7, 19h

Atanasio Girardot (Medellín) Quarta, 29/7, 19h

São Januário (Rio de Janeiro) Lanús x Cienciano Quarta, 22/7, 21h30

Ciudad de Lanús (Lanús) Quarta, 29/7, 21h30

Inca Garcilaso (Cusco) Sporting Cristal x Bragantino Quarta, 22/7, 21h30

Nacional do Peru (Lima) Quarta, 29/7, 21h30

A definir Bolívar x Grêmio Quinta, 23/7, 19h

Hernando Siles (La Paz) Quinta, 30/7, 19h

Arena do Grêmio (Porto Alegre) Santa Fe x Caracas Quinta, 23/7, 21h30

El Campín (Bogotá) Quinta, 30/7, 21h30

Olímpico da UCV (Caracas) Boca Juniors x O’Higgins Quinta, 23/7, 21h30

La Bombonera (Buenos Aires) Quinta, 30/7, 21h30

A definir

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