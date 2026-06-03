Conmebol define o calendário dos playoffs da Copa Sul-Americana

A Diretoria de Competições da Conmebol divulgou oficialmente, nesta quarta-feira (3), o desmembramento completo das datas, locais e horários dos confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2026. Essa fase intermediária do torneio continental reunirá as equipes que terminaram na segunda colocação de seus grupos contra os eliminados da Copa Libertadores da América. O futebol brasileiro contará com quatro representantes de peso nesta etapa decisiva: Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos e Vasco.
Por outro lado, o sorteio prévio da entidade garantiu vida mais tranquila para três equipes do país. O Atlético, o Botafogo e o São Paulo realizaram campanhas irretocáveis na fase de grupos, conquistaram a liderança de suas respectivas chaves e avançaram diretamente para as oitavas de final. Desse modo, as comissões técnicas desses três clubes ganham um descanso no calendário e aguardam a definição dos sobreviventes dos playoffs para conhecer os seus futuros adversários.
Santos e Vasco decidem vaga em casa; Grêmio enfrenta a temida altitude
Os clubes brasileiros traçaram estratégias logísticas diferentes para encarar os desafios da Sul-Americana no mês de julho. O Santos abrirá a sua participação no dia 21 de julho (21), uma terça-feira, enfrentando o UCV FC no gramado do Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. Por consequência de sua melhor campanha, o Peixe decidirá a classificação na Vila Belmiro na semana seguinte. Na quarta-feira (22), o Vasco viaja até a Colômbia para medir forças contra o Independiente Medellín, agendando o duelo de volta para o caldeirão de São Januário.
A tabela também reservou um cenário complexo para o futebol gaúcho. O Grêmio iniciará a sua caminhada no dia 23 de julho (23), enfrentando o Bolívar na temida altitude de La Paz, no Estádio Hernando Siles. Portanto, a comissão técnica tricolor precisará montar um planejamento médico especial para minimizar os efeitos do ar rarefeito antes de decidir a eliminatória na Arena do Grêmio. O Bragantino fecha a lista de brasileiros jogando a ida em Lima contra o Sporting Cristal, contudo a diretoria paulista ainda não definiu o estádio para o confronto de volta.
Confira a tabela detalhada com todos os confrontosda Copa Sul-Americana
Abaixo, você confere o cronograma completo dos jogos de ida e volta da fase de playoffs. Todos os horários estipulados pela entidade máxima do futebol sul-americano seguem o fuso horário oficial de Brasília.
|Confronto
|Jogo de Ida (Local e Horário)
|Jogo de Volta (Local e Horário)
|Nacional x Tigre
|Terça, 21/7, 19h
Gran Parque Central (Montevidéu)
|Terça, 28/7, 19h
José Dellagiovanna (Victoria)
|UCV FC x Santos
|Terça, 21/7, 21h30
Olímpico da UCV (Caracas)
|Terça, 28/7, 21h30
Vila Belmiro (Santos)
|Ind. Medellín x Vasco
|Quarta, 22/7, 19h
Atanasio Girardot (Medellín)
|Quarta, 29/7, 19h
São Januário (Rio de Janeiro)
|Lanús x Cienciano
|Quarta, 22/7, 21h30
Ciudad de Lanús (Lanús)
|Quarta, 29/7, 21h30
Inca Garcilaso (Cusco)
|Sporting Cristal x Bragantino
|Quarta, 22/7, 21h30
Nacional do Peru (Lima)
|Quarta, 29/7, 21h30
A definir
|Bolívar x Grêmio
|Quinta, 23/7, 19h
Hernando Siles (La Paz)
|Quinta, 30/7, 19h
Arena do Grêmio (Porto Alegre)
|Santa Fe x Caracas
|Quinta, 23/7, 21h30
El Campín (Bogotá)
|Quinta, 30/7, 21h30
Olímpico da UCV (Caracas)
|Boca Juniors x O’Higgins
|Quinta, 23/7, 21h30
La Bombonera (Buenos Aires)
|Quinta, 30/7, 21h30
A definir
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