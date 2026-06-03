Dibu Martínez treina com uma mão e sem luvas na Argentina

O goleiro Dibu Martínez faz grande esforço para jogar na Copa do Mundo. O arqueiro realizou um treinamento com apenas uma mão e sem luvas nesta quarta-feira (3/6) da seleção da Argentina, em Kansas City. A atividade chamou a atenção da imprensa que cobre o time, e o jornal “Olé” fez o registro em vídeo.

No primeiro treino aberto, Dibu esteve nas atividades sem luvas, realizando exercícios supervisionados pelo técnico Martín Tocalli. Enquanto os outros goleiros treinavam em estações diferentes, o camisa 23 foi visto fazendo exercícios específicos da posição com a mão esquerda. Sua mão direita, naturalmente, estava com uma tala e proteção para continuar recebendo cuidados.

Martínez está se recuperando há duas semanas da fratura sofrida antes da final da Liga Europa contra o Freiburg (ele jogou apesar da lesão óssea). Tanto durante a pausa quanto nestes primeiros dias de treino em Kansas, o goleiro manteve a mão imobilizada para protegê-la enquanto o osso se consolida.

Apesar da precaução, não há notícias neste momento a respeito de uma precaução da comissão técnica com o goleiro, uma das referências da equipe desde a Copa do Mundo de 2022. Martínez, aliás, foi um dos protagonistas da conquista argentina no Mundial passado.

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