Veja o que Rayan escreveu durante a coletiva de Igor Thiago

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo ganhou um momento de descontração nesta terça-feira (03/6), em Nova Jersey. Durante a entrevista coletiva do atacante Igor Thiago, os jovens Endrick e Rayan acompanharam as respostas do companheiro e transformaram a atividade em uma divertida resenha entre os convocados.

Enquanto Igor respondia às perguntas dos jornalistas, Rayan fazia anotações bem-humoradas sobre o desempenho do atacante. As observações foram divulgadas pela própria CBF e rapidamente chamaram a atenção nas redes sociais.

Entre os comentários registrados pelo atacante do Bournemouth estavam frases como: “Falou bem”, “Gostei”, “Boa resposta”, “Esse é o Igor Thiago”, “Boa resposta, bem demais”, “Família, muito bem” e até “hablo mal espanhol”.

A última anotação fazia referência a uma brincadeira que começou antes mesmo do início da coletiva. Segundo Igor Thiago, Rayan costuma provocá-lo por conta de algumas palavras em espanhol que surgem nas conversas do dia a dia.

“É porque ele fica nessa resenha dele aí de querer que eu fique falando espanhol. A gente tem umas conversas, e às vezes sai alguma coisa (em espanhol). Às vezes, não. Pergunta pra ele se ele sabe falar um pouco do espanhol”, retrucou Igor Thiago.

Endrick vira “jornalista” na coletiva

O momento mais divertido, porém, aconteceu já na reta final da entrevista. Endrick assumiu o papel de repórter e fez uma pergunta formal ao companheiro diante de todos os presentes.

“Boa tarde, senhor Igor. Nós queremos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo?”, perguntou Endrick.

Entrando na brincadeira, Igor respondeu no mesmo tom.

“Boa tarde, jornalista Endrick. Cara, eu estou muito feliz em ser um dos jogadores convocados e poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único. Poder ter a possibilidade de cravar nosso nome na história é uma das oportunidades únicas e especiais que a gente tem na vida. Eu espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar”, respondeu o atacante do Brentford.

Ambiente leve na Seleção

A cena evidenciou o clima descontraído que marca os primeiros dias da Seleção nos Estados Unidos. Integrados ao grupo comandado por Carlo Ancelotti, Endrick, Rayan e Igor Thiago vivem a expectativa da primeira Copa do Mundo de suas carreiras.

Enquanto a comissão técnica ajusta os detalhes para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (06/6), em Cleveland, os jovens atacantes ajudam a manter o ambiente leve na concentração brasileira antes do início da busca do hexa.

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