Avaí amassa a Chapecoense no primeiro jogo da final da Copa Sul-Sudeste

O primeiro capítulo da grande decisão da Copa Sul-Sudeste de 2026 reservou um verdadeiro monólogo de futebol no Estádio da Ressacada. Apresentando uma intensidade avassaladora desde os primeiros movimentos, o Avaí atropelou a Chapecoense pelo placar de 3 a 0 na noite desta quarta-feira (3). O meia Jean Lucas chamou a responsabilidade ao anotar dois golaços, enquanto o lateral Wallison completou o placar que deixa o Leão da Ilha muito próximo do título.

Com este resultado elástico construído diante de sua torcida, o time comandado pelo técnico Cauan de Almeida garantiu uma vantagem gigantesca para o confronto decisivo. Os azurras podem perder a partida de volta por até dois gols de diferença para dar a volta olímpica. Por outro lado, o Verdão do Oeste, que promoveu a estreia do treinador Rafael Lacerda na área técnica, precisará de um milagre na Arena Condá: vencer por quatro gols de margem para reverter o cenário no tempo normal.

Jean Lucas comanda o primeiro tempo perfeito e incendeia a Ressacada

A diretoria do Avaí preparou uma grande festa ao liberar a entrada gratuita de ingressos para os torcedores, fato que atraiu um público total de 12.490 espectadores ao estádio. Empurrado pelas arquibancadas, o Leão da Ilha precisou de apenas cinco minutos para furar o bloqueio defensivo do adversário. O meia Jean Lucas recebeu um passe preciso de Luiz Henrique na intermediária e, com extrema categoria, desferiu um chute forte com a perna direita para acertar o canto do goleiro Anderson.

A Chapecoense tentou responder aos 13 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti após uma cabeçada do atacante Bolasie bater no braço de Paulo Vitor. Contudo, o árbitro de vídeo acionou o monitor, recomendou a revisão da jogada e fez o juiz de campo anular a marcação da penalidade. O susto acordou os mandantes, que ampliaram aos 36 minutos. Jean Lucas apareceu novamente na grande área, bateu de chapa com enorme precisão e marcou o segundo dele na noite.

Antes do apito final da primeira etapa, os donos da casa transformaram a vitória em goleada com uma linda jogada coletiva aos 47 minutos. O atacante Thayllon cruzou em direção à área, Daniel Penha realizou um corta-luz genial e o lateral Wallison surgiu de surpresa para emendar de primeira para o fundo das redes.

Avaí dita o ritmo na etapa final e administra a folga no placar

Na volta do intervalo, o estreante Rafael Lacerda realizou modificações imediatas na Chapecoense para tentar estancar o prejuízo. O treinador promoveu as entradas do zagueiro Rafael Thyere e do atacante Marcinho, porém a equipe de Chapecó continuou demonstrando enorme dificuldade para furar as linhas de marcação mandantes. O Avaí preferiu reduzir a rotação do motor, valorizou a posse de bola no círculo central e controlou as ações com extrema facilidade.

O atacante Bolasie ainda tentou assustar em duas jogadas de velocidade na base da força física, mas os seus arremates saíram por cima da meta de Léo Aragão ou pararam nas mãos do arqueiro. Consequentemente, o clima tenso da final provocou discussões ríspidas entre os jogadores perto da linha lateral, envolvendo os atletas Camilo e Jean Lucas aos 27 minutos. Nada que estragasse a festa dos torcedores azurras, que cantaram alto até o encerramento do confronto para celebrar a renda total de R$ 237.529 acumulada na bilheteria.

Vaga na Copa do Brasil agita os bastidores do jogo de volta

A saber, além da importância histórica do troféu regional, o torneio distribui uma premiação crucial para o planejamento esportivo dos clubes catarinenses. Assim sendo, o grande campeão carimbará o passaporte diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil da temporada de 2027. Desse modo, como a Chapecoense já possui uma vaga garantida na competição nacional por conta de seu desempenho no Campeonato Estadual, o Avaí encara a taça como a única rota possível para assegurar o seu calendário de elite no futuro.

Portanto, os dois elencos agora concentram todas as suas atenções no duelo que definirá o grande campeão da Copa Sul-Sudeste. A bola rolará no próximo domingo, dia 7 de junho (7), a partir das 11h (horário de Brasília), no gramado da Arena Condá. Diante de sua torcida, o Verdão precisará encaixar uma atuação impecável, enquanto o Leão da Ilha tentará manter a invencibilidade que já dura seis partidas consecutivas no torneio.

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