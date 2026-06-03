Guto Ferreira critica “demissão política” de Filipe Luís no Flamengo e pede igualdade Brasil-Europa

Guto Ferreira, atual comandante do Vila Nova e vice-líder da Série B, vem consolidando sua imagem como um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou passagens marcantes por clubes como Coritiba, Sport, Ceará e Remo, sempre com resultados expressivos e a reputação de especialista em conduzir equipes ao acesso para a elite nacional.

Nesta quarta-feira (3), Guto participou do programa “Fala a Fonte” e comentou sobre a trajetória de Filipe Luís, que deixou o comando do Flamengo no início do ano, mesmo após conquistar títulos importantes como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Para Guto, o ex-lateral já demonstrava, ainda como jogador, características que o credenciavam para o sucesso como treinador.

“Um grande jogador, inteligentíssimo, que, durante a carreira, não só jogou, mas buscou também entender a estrutura de treinamento, os motivos de jogar daquela maneira, da tática. Demonstrou ser cara de vanguarda ao chegar no Flamengo ao testar as ideias dele da base no profissional e teve resultado imediato”, declarou Guto.

O treinador enfatizou, ainda, que Filipe Luís foi injustiçado no clube carioca, atual campeão da Libertadores.

“Foi para a França (para treinar o Monaco) agora por uma questão injusta em termos de campo, foi algo político ali que aconteceu. Dentro de campo não tem o que falar dele, por mais do que seja o Flamengo. Torço muito por ele. Se nós aqui temos aceitação do treinador europeu, por que eles lá não terão aceitação a nós? Torço para que ele consiga realizar, e ele tem competência para isso, um trabalho do nível que ele realizou no Flamengo, pois isso vai trabalhar para melhor a visão sobre o treinador brasileiro, que, na minha concepção, não deve nada para ninguém”, prosseguiu.

Guto Ferreira: necessidade de valorização interna

Durante a entrevista, Guto também abordou a presença crescente de técnicos estrangeiros no país. E defendeu uma equivalência de critérios: enquanto brasileiros precisam de licenças específicas para trabalhar na Europa, o acesso no Brasil é mais aberto. Ele ressaltou a qualidade dos profissionais nacionais e a necessidade de valorização interna.

“Começando sobre a Licença, ela não é só totalmente injusta, e não sei quem controla e por que não controla dentro da CBF, porque a nível de Conmebol é controlada. Por que não se dá equivalência aqui? Tem treinadores que chegam aqui sem a licença e conseguem autorização para trabalhar aqui, e nem sempre são melhores que os brasileiros. A sequência dos trabalhos tem mostrado isso. Em qualquer lugar, não é questão de nacionalidade, mas sim da competência do treinador.”

Enquanto a Série A está paralisada por conta da Copa do Mundo, a Série B segue em andamento. O Vila Nova, sob o comando de Guto, volta a campo na próxima segunda-feira (8), em confronto contra o Botafogo-SP.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.