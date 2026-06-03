Virginia apoia post que chama torcedores de suburbanos e cafonas

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca voltou a centralizar os holofotes e a agitar as redes sociais nesta quarta-feira (3). A famosa deixou um rastro digital polêmico ao interagir com uma publicação que ironizava as fortes vaias e xingamentos direcionados a ela no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O episódio hostil aconteceu no último domingo (31), durante o amistoso de futebol em que a Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2.

A empresária curtiu o conteúdo de vídeo publicado por outra criadora de conteúdo na plataforma Instagram. A gravação sugeria de forma bem-humorada qual deveria ser o posicionamento oficial da famosa após os ataques do público carioca. Na legenda do material visual, a autora afirmava que, se estivesse no lugar de Virginia, o seu vídeo de bom dia na rede social traria o áudio selecionado no volume máximo.

Áudio clássico de Avenida Brasil serve como resposta aos xingamentos

O material resgatado pela internauta utiliza falas marcantes da vilã Carminha, personagem interpretada pela atriz Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”, produzida e exibida pela “TV Globo”. O trecho inicial exibe o momento exato em que a personagem da ficção rebate os comentários sobre o seu comportamento, afirmando que não se importa com a opinião alheia.

Contudo, a postagem curtida pela influenciadora também reproduz declarações preconceituosas disparadas pela personagem contra pessoas de baixa renda. No áudio, a vilã chama os seus detratores de bando de suburbanos, cafonas e pobres, emendando que deseja distância dessa classe social e proferindo xingamentos pesados antes de mandar que todos se explodam. A curtida de Virginia no post gerou engajamento imediato entre os seus milhões de seguidores. A saber, muitos se dividiram entre mensagens de apoio e surpresa com o deboche da loira.

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Fim de namoro com astro da Seleção Brasileira motivou a ira da torcida

Os ataques direcionados a Virginia Fonseca no Maracanã possuem uma forte ligação com a sua vida sentimental recente. A torcida organizada iniciou o coro de ofensas contra a empresária logo após o atacante Vinicius Junior balançar as redes e assinalar um dos gols da vitória do Brasil sobre o Panamá.

A influenciadora e o jogador de futebol do Real Madrid terminaram o namoro na metade do mês de maio. Ou seja, menos de trinta dias antes do início oficial da Copa do Mundo de 2026. Mesmo diante do clima tenso no estádio, Virginia acompanhou a partida de dentro de um dos camarotes do setor VIP do Maraca. Desse modo, os torcedores utilizaram o momento de celebração do gol do atleta para provocar e insultar a ex-esposa do cantor Zé Felipe. Por outro lado, ela preferiu usar o meme para demonstrar que desdenha das críticas das arquibancadas.

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