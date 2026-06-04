Neymar deve ficar em Nova Jersey e não viajar para amistoso do Brasil

A comissão técnica da Seleção Brasileira ainda não definiu oficialmente toda a logística para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (06/6), em Cleveland. No entanto, a tendência é que Neymar permaneça em Nova Jersey e não acompanhe a delegação na viagem para o último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

A possibilidade está diretamente ligada ao processo de recuperação do camisa 10. Em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o atacante segue um cronograma específico elaborado pelo departamento médico da Seleção e não tem condições de atuar diante dos egípcios.

Dessa forma, a viagem perderia o sentido do ponto de vista esportivo. Afinal, Neymar enfrentaria um deslocamento de aproximadamente três horas em voos, somando ida e volta entre Nova Jersey e Cleveland, sem participar da partida ou dos trabalhos com bola ao lado dos companheiros.

Além disso, a programação da equipe reforça essa possibilidade. O Brasil realizará o último treino antes do amistoso na manhã de sexta-feira, em Basking Ridge, local onde a delegação está concentrada. No início da noite, o grupo embarca para Cleveland. Após o confronto de sábado, os jogadores retornam imediatamente para Nova Jersey.

Recuperação de Neymar segue dentro do prazo

Enquanto o restante do elenco se prepara para o amistoso, Neymar continua focado na recuperação física. Nesta quarta-feira (03/6), o atacante realizou atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro, seguindo a programação definida pelos profissionais responsáveis por sua reabilitação.

A expectativa é que o jogador dê um passo importante já na próxima segunda-feira (08/6), quando deve iniciar trabalhos no gramado. Inicialmente, as atividades serão voltadas à parte física, sem participação nos treinamentos coletivos.

O planejamento da comissão médica segue dentro do prazo estabelecido desde o diagnóstico da lesão. No dia 27 de maio, Neymar realizou exames de ressonância magnética em Teresópolis. Um dia depois, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que o tempo estimado de recuperação seria entre duas e três semanas.

Foco na segunda rodada da Copa

Caso a evolução continue conforme o esperado, a tendência é que Neymar fique à disposição de Carlo Ancelotti durante a fase de grupos da Copa do Mundo.

Internamente, a expectativa é contar com o atacante a partir da segunda rodada, quando o Brasil enfrentará o Haiti, na Filadélfia. Até lá, o objetivo da comissão técnica e do departamento médico é evitar qualquer desgaste desnecessário. Assim, garantir que o principal nome da equipe retorne em plenas condições físicas para o Mundial.

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