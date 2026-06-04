Copa do Mundo. Dia 3. A playlist da CBF e o calor inclemente

Portar um crachá da Copa do Mundo abre várias portas, facilita a interação com os populares e evita o contato com policiais paranoicos nas barreiras montadas antes do acesso à cobertura da Seleção. Na última terça-feira (2), a imprensa brasileira comeu o pão que o diabo amassou em Basking Ridge e Morristown. Acredite se quiser. Isto não é uma hipérbole. Na quarta, porém, o cenário mudou em Nova Jersey. Os comunicadores não foram expulsos a pontapés do hotel onde a delegação verde e amarela está hospedada e não precisaram ficar isolados na grama da área externa do CT do New York Red Bulls. Pelo contrário, os profissionais foram recebidos com cordialidade. Os xerifes até acenaram e desejaram bom dia! Quem diria? Já a CBF brilhou ao recepcionar os jornalistas com uma playlist espetacular, algo que merece o registro.

Mesmo que seja uma sequência no random, a entidade máxima do futebol nacional passou por Ney Matogrosso, Paulinho da Viola, Clara Nunes, Caetano Veloso, Gal Costa, Luiz Melodia e outros artistas que exalam brasilidade sem cair na tolice de um ufanismo barato. Nota 10 pelo bom gosto antes das primeiras entrevistas coletivas durante o período de Copa do Mundo. Por alguns minutos, esquecemos tudo que passamos no dia anterior e nos sentimos acolhidos e em casa. No caso particular deste contador de histórias, senti vontade de subir novamente as escadas da Gafieira Elite, no Centro do Rio de Janeiro. Entretanto, antes, precisaria de uma máquina do tempo para regredir, pelo menos, uma década.

Outro golaço no dia 3 do Mundial foi a exposição inicial de Rodrigo Caetano. O diretor de seleções masculinas da CBF destacou, afinal, a importância da imprensa no dia a dia da Seleção Brasileira e colocou a entidade à disposição dos veículos de comunicação. Lamentavelmente, ainda há instituições que enxergam os jornalistas como vilões.

Calor de renguear cusco

Quem também anda roubando a cena na Costa Leste da Terra do Tio Sam é o sol raivoso. Até agora, não houve trégua. E a tendência é piorar, como reportam os locais. A equipe de reportagem do Jogada10 desembarcou nos Estados Unidos justamente no último dia de temperaturas amenas. Horas depois, já sentia um calor de renguear cusco, como dizem os nossos vizinhos da República do Rio Grande do Sul. Os termômetros devem, assim, registrar mais de 30 graus no fim de semana. Sufocante e agonizante para quem sofre, então, com a chegada de tempos inclementes.

Não havia, aliás, nenhuma sombrinha para acompanhar o treino do Brasil. O calor entrou rachando na dividida e foi até um dos temas da entrevista com o zagueiro Marquinhos. As 48 equipes vão sofrer durante o Mundial, assim como quem esquecer o protetor solar no hotel. Declaro aberta, portanto, a nova temporada de ódio ao verão!

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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