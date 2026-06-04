Filho de Carlo, Davide Ancelotti lidera atividades do Brasil em Nova Jersey

Embora Carlo Ancelotti seja a principal figura da comissão técnica da Seleção Brasileira, outro nome tem chamado a atenção nos primeiros dias de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Trata-se de Davide Ancelotti, filho e auxiliar do treinador italiano, que assumiu papel de destaque durante os treinamentos realizados em Nova Jersey.

Na atividade desta quarta-feira (03/6), aberta para um grupo de convidados por exigência da Fifa, Davide foi quem mais interagiu com os jogadores durante os trabalhos em campo. Principalmente nas movimentações ofensivas, coube ao auxiliar orientar atletas, explicar exercícios e passar instruções táticas ao elenco.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti adotou uma postura mais observadora. O treinador acompanhou as movimentações de perto e realizou correções pontuais de posicionamento, chamando jogadores individualmente sempre que considerava necessário algum ajuste específico.

Nos trabalhos com bola, porém, Davide concentrou boa parte das orientações. Foi ele quem organizou atividades, conduziu exercícios e dialogou constantemente com os atletas ao longo da sessão.

A cena reforça uma dinâmica já conhecida nas equipes comandadas pela família Ancelotti. Ao longo da carreira, Davide ganhou espaço como braço direito do pai e participou das passagens por clubes como Real Madrid, Everton, Bayern de Munique e Napoli.

A tendência é que essa divisão de funções continue ao longo da Copa do Mundo. Afinal, além da confiança total do pai, Davide exerce um papel importante na comunicação com o grupo e na aplicação prática dos conceitos trabalhados pela comissão técnica.

Próximo desafio da família Ancelotti

Com a preparação em andamento, a Seleção volta suas atenções para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (06/6), em Cleveland. O confronto será o último teste antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, diante da seleção do Marrocos.

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