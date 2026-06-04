Os eleitos de Ancelotti: Alisson

Alisson chega para mais uma Copa do Mundo como goleiro titular da Seleção Brasileira. Considerado um dos melhores do mundo em sua posição, com grandes atuações pelo Liverpool, ele enfrentou recentemente uma lesão, mas se recuperou a tempo de disputar o Mundial. Ele chegou a ser eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2019 e é atual Top3, atrás de Donnarumma e Courtois, graças às suas atuações consistentes na Inglaterra e pela Seleção Brasileira. além disso, vai alcançar um feito para muito poucos.

Como esta será sua terceira Copa como titular, Alisson se iguala a Gilmar dos Santos Neves e Taffarel. Gilmar, lendário goleiro do Corinthians e do Santos, foi titular no bicampeonato mundial de 1958 e 1962, além da campanha de 1966. Já Taffarel defendeu o Brasil em 1990, 1994 (quando foi tetracampeão) e 1998 (vice-campeão). Taffarel é hoje o treinador de goleiros da Seleção. Mas durante muitos anos foi também treinador de goleiros do Liverpool, equipe de Alisson (de 2021 a 2025).

Para lembrar: Emerson Leão disputou quatro Copas, mas foi titular apenas em 1974 e 1978. Ele foi o terceiro goleiro em 1970 e em 1986. Mas, nestas duas Copas, não chegou a atuar. Agora, Alisson retorna novamente ao torneio como peça-chave do Brasil, buscando mais um título mundial.

Confira aqui as atuações de Brasil 6×2 Panamá na opinião do J10

Fala, Alisson

“Chego bem para a Copa. Tive uma lesão com uma gravidade maior, mas trabalhei muito para estar 100% no Mundial. assim, me recuperei a tempo de jogar pelo Liverpool na última rodada da Premier League. Tem também os amistosos da Seleção antes da Copa. Além disso, a minha experiência ajuda a não precisar jogar mais partidas para ganhar ritmo.”

Raio-X

Nome: Alisson Ramsés Becker

Idade: 33 anos

Altura: 1,93

Peso: 91kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 107

Jogos: 77

Gols sofridos: 34

Títulos: Copa América 2019

Nos clubes

Equipes: Internacional (2013 a 2016), Roma (2016 2018) e Liverpool (desde2018)

Títulos: Pelo Internacional: Campeonato Gaúcho: 2013, 2014, 2015 e 2016

Pelo Liverpool: Liga dos Campeões: 2018–19 Copa do Mundo de Clubes (atual intercontinental): 2019

Campeonato Inglês: 2019–20 e 2024–25; Copa da Liga Inglesa: 2021–22 e 2023–24; Copa da Inglaterra: 2021–22

Opinião do Leo*

“Quando a crônica esportiva insiste que Alisson não atravessa uma boa fase e está sem o ritmo adequado de jogo, não é marcação com o goleiro do Liverpool. O jogador não é mais aquele que almejava a condição de melhor da posição no mundo. No treino da última quarta-feira (3), aberto ao público e aos comunicadores, o camisa 1 da Seleção Brasileira foi superado facilmente por Matheus Cunha e Martinelli, além de soltar uma bola extremamente defensável. A torcida também percebeu as falhas do keeper e o apupou no Maracanã, na goleada sobre o Panamá por 6 a 2, em amistoso.

Para piorar, uma grave lesão quase o tirou da Copa do Mundo. Mas goleiro é igual a motorista particular. Alguém em quem o treinador confia de olhos fechados. Esta parece ser a razão pela qual o técnico Carlo Ancelotti o levou para Nova Jersey, além, claro, de duas Copas na bagagem. Quem sabe ele não tenha um revival dos bons tempos em Anfield Road”

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.