Mourinho diz que foi vítima de IA em vídeo de “apresentação” no Real Madrid

O nome de José Mourinho volta ao centro das atenções no futebol europeu após a divulgação de um vídeo que anunciava seu suposto acerto com o Real Madrid. A publicação, compartilhada por um perfil ligado à campanha presidencial de Florentino Pérez, provocou forte repercussão em Portugal e levou o treinador a procurar imediatamente a diretoria do Benfica para esclarecer a situação.

Segundo informações do jornal português Record, Mourinho afirmou a dirigentes do Benfica que não gravou mensagens, não participou de ações promocionais e tampouco vestiu a camisa do Real. De acordo com ele, as imagens teriam sido produzidas por meio de recursos de inteligência artificial.

O vídeo surgiu na noite de quarta-feira (3) em uma página associada à candidatura de Pérez à presidência do Real Madrid. Na gravação, Mourinho aparece supostamente confirmando que assumiria o comando da equipe caso o atual dirigente vença a eleição marcada para o próximo domingo.

Porém, apesar da negativa pública do treinador, os rumores sobre seu retorno ao futebol espanhol ganham força. Nos bastidores, veículos da imprensa espanhola indicam que as conversas entre as partes avançaram significativamente nas últimas semanas. Até mesmo as questões salariais estariam praticamente resolvidas.

Além disso, Mourinho teria iniciado discussões sobre mudanças no elenco para a próxima temporada. Entre os nomes indicados para reforçar a equipe estão o zagueiro Konaté, do Liverpool, e o lateral Dumfries, da Internazionale.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.