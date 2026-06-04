Espanha ganha reforços de finalistas da Champions e fecha elenco para amistoso

A seleção da Espanha passou a contar com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (3), o técnico Luis de la Fuente recebeu Fabián Ruiz, do PSG, além de Zubimendi e Raya, ambos do Arsenal, que se juntaram ao grupo após o último treino antes da viagem para La Coruña, cidade que receberá o amistoso contra o Iraque nesta quinta-feira (5).

Os três atletas se apresentaram mais tarde porque disputaram a final da Champions League no último sábado (30), em Budapeste, na Hungria. Assim, a comissão técnica havia liberado os jogadores da convocação inicial, realizada em 30 de maio no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas. Na decisão europeia, o PSG conquistou o título nos pênaltis.

+ Leia mais: Espanha monitora recuperação de Lamine Yamal para estreia na Copa

Apesar da chegada ao grupo, Fabián Ruiz, Raya e Zubimendi não devem iniciar a partida contra o Iraque entre os titulares. Cabe destacar que o amistoso marcará a despedida da seleção espanhola diante de sua torcida antes do embarque para a Copa do Mundo.

Na sexta-feira (5), a delegação viajará para o México, onde concluirá a preparação para o torneio. Dessa forma, no dia 8 de junho, a Espanha enfrentará o Peru, em Puebla, no último compromisso antes da estreia no Mundial.

Por fim, a equipe comandada por Luis de la Fuente integra o Grupo H da Copa do Mundo. Os espanhóis abrirão sua participação no torneio no dia 15 de junho, diante de Cabo Verde, em Atlanta. Arábia Saudita e Uruguai completam a chave.

Confira a lista de convocados Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)

Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);

Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid) e Mikel Merino (Arsenal).

Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.