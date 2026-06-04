Irã resolve entrada no México, mas ainda espera autorização dos EUA

A preparação da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um importante reforço nos bastidores. Depois de semanas de expectativa, a delegação conseguiu a autorização necessária para entrar no México, local escolhido para servir como centro de operações da equipe durante a competição. A informação foi divulgada pelo embaixador iraniano na Turquia, Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

De acordo com representantes do governo iraniano, os documentos de entrada foram liberados sem a necessidade de entrevistas presenciais ou procedimentos adicionais normalmente exigidos em processos migratórios. Com isso, a federação evitou atrasos e pôde avançar no planejamento logístico da viagem, fator considerado essencial a poucos dias do início do torneio.

Por outro lado, a situação envolvendo os Estados Unidos continua indefinida. Como os Estados Unidos receberão parte dos jogos da Copa do Mundo, a seleção ainda depende de uma solução diplomática para garantir o deslocamento de jogadores e integrantes da comissão técnica ao país. Portanto, o tema segue sendo acompanhado de perto pelas autoridades esportivas e governamentais.

Conflitos diplomáticos em campo

O anúncio surge um dia depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmar que o governo acompanhará de perto a movimentação da delegação durante sua permanência no país.

Porém, apesar da pendência, os dirigentes demonstram confiança em uma solução. A Fifa já sinalizou que não vê risco de exclusão da equipe iraniana da competição.

Enquanto as negociações prosseguem, a seleção do Irã mantém a programação de treinamentos na Turquia. Em seguida, a delegação viajará para Tijuana, cidade que servirá como quartel-general da seleção durante a Copa.

O Irã estreia no Mundial diante da Nova Zelândia, no dia 15. Na sequência, enfrentará a Bélgica, dia 21, e encerrará a participação na fase de grupos contra o Egito, dia 26.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.