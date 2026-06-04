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Irã resolve entrada no México, mas ainda espera autorização dos EUA

Irã resolve entrada no México, mas ainda espera autorização dos EUA
Irã resolve entrada no México, mas ainda espera autorização dos EUA -

A preparação da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um importante reforço nos bastidores. Depois de semanas de expectativa, a delegação conseguiu a autorização necessária para entrar no México, local escolhido para servir como centro de operações da equipe durante a competição. A informação foi divulgada pelo embaixador iraniano na Turquia, Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

De acordo com representantes do governo iraniano, os documentos de entrada foram liberados sem a necessidade de entrevistas presenciais ou procedimentos adicionais normalmente exigidos em processos migratórios. Com isso, a federação evitou atrasos e pôde avançar no planejamento logístico da viagem, fator considerado essencial a poucos dias do início do torneio.

Por outro lado, a situação envolvendo os Estados Unidos continua indefinida. Como os Estados Unidos receberão parte dos jogos da Copa do Mundo, a seleção ainda depende de uma solução diplomática para garantir o deslocamento de jogadores e integrantes da comissão técnica ao país. Portanto, o tema segue sendo acompanhado de perto pelas autoridades esportivas e governamentais.

Conflitos diplomáticos em campo

O anúncio surge um dia depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmar que o governo acompanhará de perto a movimentação da delegação durante sua permanência no país.

Porém, apesar da pendência, os dirigentes demonstram confiança em uma solução. A Fifa já sinalizou que não vê risco de exclusão da equipe iraniana da competição.

Enquanto as negociações prosseguem, a seleção do Irã mantém a programação de treinamentos na Turquia. Em seguida, a delegação viajará para Tijuana, cidade que servirá como quartel-general da seleção durante a Copa.

O Irã estreia no Mundial diante da Nova Zelândia, no dia 15. Na sequência, enfrentará a Bélgica, dia 21, e encerrará a participação na fase de grupos contra o Egito, dia 26.

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