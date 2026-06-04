Monaco pode pagar multa por jogo para ter Filipe Luís

Próximo do acerto com o Monaco, Filipe Luís ainda precisa resolver um problema burocrático para dar sequência a sua carreira. Afinal, o treinador ainda não tem a licença Uefa Pro, certificado exigido para comandar equipes nas principais competições da Europa. Contudo, o clube francês não vê isso como um problema e está disposto a pagar uma multa de R$ 160 mil por jogo.

O regulamento de competições da Uefa prevê multa de até R$ 160 mil por jogo em caso de ausência da licença. Segundo a “Sky Sport”, o Monaco pretende assumir eventuais punições enquanto a situação é regularizada. Afinal, a ideia é ter o treinador à disposição desde a primeira partida da temporada para adaptá-lo, já que será a sua primeira experiência na Europa.

Filipe Luís tem um acerto encaminhado com o Monaco para a próxima temporada. O treinador, aliás, entrou na mira do Bayer Leverkusen, da Alemanha, mas a ausência de licença impediu o avanço das conversas. Portanto, o clube francês entrou na jogada e avançou nas negociações, mesmo ciente da situação.

Filipe Luís iniciou a carreira como treinador no Flamengo logo após a aposentadoria dos gramados, em 2024. No Rubro-Negro, se consolidou como ídolo também como treinador e conquistou cinco títulos: Copa do Brasil de 2024 e a Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores em 2025. Ao todo, portanto, foram 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates e apenas 15 derrotas.

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