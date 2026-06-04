Em tratamento intensivo, Neymar não viaja com a Seleção para amistoso

A CBF informou na manhã desta quinta-feira (4) que Neymar não vai seguir coma delegação para a cidade de Cleveland, local do amistoso com o Egito, sábado (6), às 19h (de Brasília). A comissão médica optou por poupar o jogador do deslocamento com o objetivo de acelerar o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha.

“O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física”, informou a CBF por meio de nota.

O camisa 10 da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue um cronograma específico. Na quarta-feira (3), inclusive, o atacante fez apenas atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro.

Recuperação dentro do prazo determinado

A expectativa é que o jogador dê um passo importante na segunda-feira (8, quando deve iniciar trabalhos no gramado. Inicialmente, as atividades serão voltadas à parte física, mas sem participação nos treinamentos coletivos.

O planejamento da comissão médica, porém, segue dentro do prazo estabelecido desde o diagnóstico da lesão. No dia 27 de maio, Neymar realizou exames de ressonância magnética em Teresópolis. Um dia depois, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que o tempo estimado de recuperação seria entre duas e três semanas.

A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante contra o Haiti, na Filadélfia, dia 19.

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