Dono avalia vender Manchester United por mais de R$ 36 bilhões

Após mais de duas décadas no comando do Manchester United, a família Glazer avalia a possibilidade de vender sua participação por um valor superior a R$ 36 bilhões. Membros da família vêm realizando conversas internas sobre a venda de suas fatias e consideram deixar o poder. Contudo, ainda não há um consenso entre os acionistas, de acordo com a “Bloomberg”.

Parte dos integrantes ainda resiste a uma eventual saída. Dessa forma, o cenário torna qualquer negociação mais complexa. Atualmente, a participação da família Glazer é avaliada em mais de R$ 36 bilhões, no entanto, há expectativa de uma valorização. Afinal, o Manchester United tem um projeto para construir um estádio de mais de 100 mil lugares.

Em 2024, a família Glazer vendeu uma participação minoritária de 27,7% ao empresário britânico Jim Ratcliffe. Na época, o acordo girou em torno de R$ 8 bilhões. Engenheiro químico de formação, o empresário é CEO da INEOS. Dessa forma, ele passou a controlar as operações do futebol por meio do grupo INEOS, embora os Glazer sigam como acionistas majoritários.

A família Glazer está no comando do Manchester United desde 2005. Na época, o empresário americano Malcolm Glazer comprou o clube inglês por 790 milhões de libras. Malcolm faleceu em 2014 e, assim, o United passou a ser comandado por outros membros da família. Desde então, os Red Devils oscilaram e não conseguiram repetir os tempos de glória entre 2005 e 2013.

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