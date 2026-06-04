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Manchester City ameaça ação judicial após candidato do Real prometer Haaland

Manchester City ameaça ação judicial após candidato do Real prometer Haaland
Manchester City ameaça ação judicial após candidato do Real prometer Haaland -

O Manchester City reagiu às declarações de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, e passou a considerar medidas judiciais contra o empresário. Afinal, a polêmica começou após o candidato afirmar, durante sua campanha eleitoral, que encaminhou a contratação de Erling Haaland para o clube espanhol.

Ao apresentar suas propostas para a eleição marcada para o próximo domingo (7), Riquelme exibiu uma camisa do Real Madrid com o nome de Haaland e declarou que o atacante possui uma cláusula contratual que facilitaria sua saída dos Citizens rumo ao Santiago Bernabéu.

O clube inglês contestou imediatamente a versão apresentada pelo candidato. De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City nega a existência de qualquer cláusula que permita a transferência do norueguês e avalia recorrer à Justiça por causa do uso da imagem do jogador durante a campanha eleitoral.

“O que foi divulgado na Espanha sobre o futuro de Erling Haaland não é verdade. Não existe qualquer cláusula contratual que permita esse cenário. Estamos considerando medidas legais pelo uso da imagem de nossos jogadores neste contexto”, afirmou um porta-voz do clube à imprensa britânica.

Família do norueguês também reage

O entorno de Haaland também rebateu as declarações. Afinal, o pai do atacante, Alf-Inge Haaland, e sua empresária, Rafaela Pimenta, divulgaram uma nota conjunta para negar a existência de qualquer acordo envolvendo uma possível transferência para o Real Madrid.

“Tudo isso é muito divertido, mas não é verdade. Desejamos sorte aos dois candidatos na eleição do Real Madrid”, afirmaram.

Riquelme incluiu a suposta contratação de Haaland em uma série de promessas de campanha. Além do atacante, o empresário afirmou que tentará contratar o volante Rodri caso vença a disputa presidencial contra Florentino Pérez, que busca permanecer no comando do clube espanhol.

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