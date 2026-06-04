Manchester City ameaça ação judicial após candidato do Real prometer Haaland

O Manchester City reagiu às declarações de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, e passou a considerar medidas judiciais contra o empresário. Afinal, a polêmica começou após o candidato afirmar, durante sua campanha eleitoral, que encaminhou a contratação de Erling Haaland para o clube espanhol.

Ao apresentar suas propostas para a eleição marcada para o próximo domingo (7), Riquelme exibiu uma camisa do Real Madrid com o nome de Haaland e declarou que o atacante possui uma cláusula contratual que facilitaria sua saída dos Citizens rumo ao Santiago Bernabéu.

O clube inglês contestou imediatamente a versão apresentada pelo candidato. De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City nega a existência de qualquer cláusula que permita a transferência do norueguês e avalia recorrer à Justiça por causa do uso da imagem do jogador durante a campanha eleitoral.

“O que foi divulgado na Espanha sobre o futuro de Erling Haaland não é verdade. Não existe qualquer cláusula contratual que permita esse cenário. Estamos considerando medidas legais pelo uso da imagem de nossos jogadores neste contexto”, afirmou um porta-voz do clube à imprensa britânica.

Família do norueguês também reage

O entorno de Haaland também rebateu as declarações. Afinal, o pai do atacante, Alf-Inge Haaland, e sua empresária, Rafaela Pimenta, divulgaram uma nota conjunta para negar a existência de qualquer acordo envolvendo uma possível transferência para o Real Madrid.

“Tudo isso é muito divertido, mas não é verdade. Desejamos sorte aos dois candidatos na eleição do Real Madrid”, afirmaram.

Riquelme incluiu a suposta contratação de Haaland em uma série de promessas de campanha. Além do atacante, o empresário afirmou que tentará contratar o volante Rodri caso vença a disputa presidencial contra Florentino Pérez, que busca permanecer no comando do clube espanhol.

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