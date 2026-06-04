Os eleitos de Ancelotti: Ederson

Ederson chega à Copa do Mundo de 2026 vivendo um dos momentos mais diferentes de sua carreira. Pela primeira vez desde que se consolidou como um dos principais goleiros do futebol mundial, o brasileiro disputa um Mundial sem defender o Manchester City. Após oito temporadas na Inglaterra, ele iniciou um novo capítulo no Fenerbahçe, da Turquia. A convocação para a Copa confirma a confiança que Carlo Ancelotti deposita no goleiro. Afinal, mesmo em meio à forte concorrência com Alisson, Ederson seguiu como uma das referências da posição durante todo o ciclo mundialista.

Esta será a terceira participação do arqueiro em Copas do Mundo. Em 2018, na Rússia, integrou o grupo comandado por Tite como reserva imediato. Quatro anos depois, no Catar, voltou a fazer parte da delegação brasileira. Agora, em 2026, chega mais experiente, com 32 anos e uma bagagem construída em algumas das principais ligas do planeta.

A temporada também marcou o encerramento de uma passagem histórica pelo Manchester City. Contratado em 2017 junto ao Benfica, Ederson conquistou todos os títulos possíveis com a equipe inglesa e ajudou a revolucionar a posição de goleiro sob o comando de Pep Guardiola. Mas deixou o City na temporada 2025/26 e foi para a Turquia.

Mas o brasileiro encontrou um ambiente de grande pressão. Ainda assim, assumiu rapidamente a titularidade do Fenerbahçe e manteve números razoáveis tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias. Enfim, garantiu vaga entre os 26.

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Fala, Ederson

“Representar o meu país em uma Copa do Mundo é mais do que a realização de um sonho. afinal, é a prova de que Deus honra cada passo, cada oração e cada momento vivido com fé. Enfim, vestir a camisa da Seleção Brasileira é um privilégio que carrego com muito orgulho!”

Raio-X

Nome: Ederson Santana de Moraes

Idade: 32 anos

Data de nascimento: 17 de agosto de 1993

Altura: 1,88m

Peso: 86kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 89

Jogos: 31

Gols sofridos: 19

Títulos: Copa América 2019

Nos clubes

Equipes: São Paulo (2011), Ribeirão (2011-2012), Rio Ave (2012-2015), Benfica (2015-2017), Manchester City (2017-2025) e Fenerbahçe (2025-atual)

Títulos

Benfica

Campeonato Português: 2015/16 e 2016/17

Taça de Portugal: 2016/17

Taça da Liga de Portugal: 2015/16

Manchester City

Liga dos Campeões: 2022/23

Mundial de Clubes: 2023

Supercopa da Uefa: 2023

Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Copa da Inglaterra: 2018/19 e 2022/23

Copa da Liga Inglesa: 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Supercopa da Inglaterra: 2018, 2019 e 2024

Opinião do Leo*

“Ederson talvez seja o jogador mais low profile do elenco da Seleção Brasileira, algo que não começou em 2026. Sombra de Alisson nas duas últimas Copas do Mundo, o goleiro não conseguiu assumir a titularidade nesta concorrência. Assim, tornou-se, em tempos pretéritos, um coadjuvante de luxo na equipe pentacampeã mundial. Curiosamente, fora da Seleção Brasileira, teve os momentos de brilho ao rivalizar justamente com o keeper do Liverpool quando tinha a missão de proteger a baliza do Manchester City do técnico Pep Guardiola. Mas ele não conseguiu manter a regularidade e viveu uma fase turbulenta na Inglaterra até parar no Fenerbahçe. Na Turquia, até agora, também não inspirou muita confiança e apresentou alguns erros grotescos. Mas, como não encontrou rivais à altura, ficou com uma das três vagas nos 26 nomes que vão representar o verde-amarelo nos Estados Unidos, México e Canadá.”

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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