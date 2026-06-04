Luto: morre atacante que marcou época com a camisa do Chelsea

Um dos nomes mais marcantes da história do Chelsea, Bobby Tambling, morreu nesta quinta-feira (4) aos 84 anos. Ele se consolidou como o maior artilheiro do clube por 45 anos, até que Frank Lampard ultrapassou sua marca de 202 gols em 2013.
Tambling entrou para a história dos Blues ao conquistar a Copa da Liga Inglesa em 1965. Além de sua passagem pelo Chelsea entre 1958 e 1970, o atacante também defendeu o Crystal Palace. Posteriormente, seguiu carreira na República da Irlanda, onde atuou por Cork Celtic, Cork City, Waterford e Shamrock Rovers, clube no qual encerrou a carreira em 1979.
Em nota oficial nas redes sociais, o Chelsea prestou uma última homenagem ao dizer que Stamford Bridge era a sua “legítima” casa.
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