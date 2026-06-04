Clubes apostam nas cores da Seleção Brasileira para lançar coleções especiais

A proximidade da Copa do Mundo costuma impulsionar diferentes setores da indústria esportiva. Nesse cenário, os clubes de futebol encontraram uma forma cada vez mais comum de participar do clima do torneio mesmo sem ligação direta com a competição. Para isso, equipes e marcas passaram a explorar as cores tradicionalmente associadas à Seleção Brasileira na criação de produtos temáticos voltados aos torcedores.

Nos últimos anos, o mercado de licenciamento esportivo ampliou a proteção sobre símbolos, nomes, expressões e elementos visuais relacionados às grandes competições. Além disso, federações, organizadores e patrocinadores oficiais endureceram as regras de uso dessas propriedades. Ainda assim, referências culturais que fazem parte do imaginário popular seguem disponíveis para ações de marketing e lançamento de produtos.

Por isso, o amarelo e o verde ganharam ainda mais protagonismo. As cores remetem imediatamente ao futebol brasileiro e despertam um forte vínculo emocional durante períodos de Copa do Mundo. Dessa forma, clubes e empresas conseguem desenvolver campanhas e coleções inspiradas no torneio sem utilizar elementos protegidos oficialmente.

O exemplo mais recente veio do Botafogo. Em parceria com a Mizuno, o clube lançou uma camisa predominantemente amarela, com detalhes em verde e o tradicional escudo alvinegro. Além disso, a escolha reforça a histórica ligação do clube carioca com a Seleção Brasileira. Ao longo dos anos, o Botafogo se tornou o time que mais cedeu jogadores à equipe nacional, com 48 convocados, incluindo nomes históricos como Garrincha, Nilton Santos, Didi e Jairzinho.

Flamengo lança coleção inspirada na Seleção Brasileira

Antes disso, o Flamengo também apostou na mesma estratégia. Em parceria com a Adidas, o clube apresentou uma coleção especial que combina verde e amarelo em referência aos uniformes clássicos da Seleção Brasileira. O design, por sua vez, resgata modelos utilizados no fim da década de 1970, período em que as tradicionais três listras da fabricante alemã marcaram presença nos uniformes do Brasil.

Além de reforçar a identidade dos clubes, a tendência evidencia o valor comercial dos elementos culturais ligados ao futebol. Mesmo sem mencionar diretamente a Copa do Mundo ou utilizar símbolos oficiais, os lançamentos geram identificação imediata com os torcedores. Como resultado, as marcas transformam cores e referências históricas em ferramentas capazes de impulsionar vendas, fortalecer narrativas e ampliar sua presença em um dos momentos de maior mobilização do calendário esportivo mundial.

Vitória lança camisas inspiradas na Seleção

O Vitória apresentou duas novas camisas com temática voltada para a Copa do Mundo. Nesse sentido, o clube lançou um modelo tradicional predominantemente amarelo, com detalhes em verde. Além disso, a versão alternativa traz a cor branca como base, também com elementos em verde e amarelo.

Por fim, ambas as peças exibem o escudo do clube na cor verde, reforçando a proposta da coleção inspirada na Seleção Brasileira.

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