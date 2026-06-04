Sem férias, Sabino e Lucas intensificam recuperação para voltar ao São Paulo

O elenco do São Paulo entrou em férias no último domingo (31), mas Sabino e Lucas Moura mantêm a rotina de trabalho no CT da Barra Funda. Afinal, os dois jogadores seguem o cronograma de recuperação de suas respectivas lesões e aproveitam a pausa no calendário para acelerar o retorno aos gramados. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o defensor trata uma lesão na região posterior da coxa direita, enquanto o meia-atacante dá sequência ao processo de recuperação após passar por cirurgia para corrigir uma ruptura no tendão calcâneo da perna direita.

A equipe médica orientou ambos os atletas a manterem as atividades durante o período de descanso do elenco para evitar atrasos na recuperação. Para isso, os fisioterapeutas do clube montaram uma escala especial de trabalho no REFFIS Plus, localizado no CT da Barra Funda.

Enquanto Sabino e Lucas seguem treinando, os demais jogadores só retornarão às atividades em 17 de junho. O clube concedeu cinco dias de férias previstos em contrato para compensar a antecipação da pré-temporada no início do ano e ampliou o período de descanso.

Foco nas recuperações

Sabino não atua desde o empate com o Botafogo, em 23 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o zagueiro deixou o campo após sofrer a lesão na coxa direita. A comissão técnica espera reintegrá-lo aos treinamentos com o grupo antes da reapresentação do elenco. Embora ainda não garanta sua presença contra o Athletico Paranaense, em 22 de julho, o clube considera essa possibilidade.

Lucas Moura enfrenta uma recuperação mais longa. O meia-atacante sofreu uma grave lesão em 3 de maio e realizou a cirurgia no dia seguinte. O departamento médico trabalha com a perspectiva de ausência até o fim da temporada, mas mantém uma pequena esperança de retorno aos gramados em novembro, caso o tratamento apresente evolução acima do esperado.

Durante a paralisação para a Copa do Mundo, Dorival Júnior e sua comissão técnica pretendem realizar uma nova intertemporada. O planejamento inclui avaliações físicas e a realização de até dois amistosos, que ainda aguardam definição de adversários.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.