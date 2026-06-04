Vídeo revela cicatriz de Valverde após confusão com Tchouaméni no Real Madrid

Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), revelou a cicatriz na cabeça de Fede Valverde, meio-campista do Real Madrid e da seleção do Uruguai. Afinal, o jogador sofreu um traumatismo craniano no mês passado após se envolver em uma confusão com o francês Aurélien Tchouaméni, seu companheiro de equipe no clube espanhol.

Dessa forma, o barbeiro do uruguaio publicou as imagens nas redes sociais. No vídeo, a cicatriz aparece de forma visível na lateral da cabeça do jogador. De acordo com a imprensa espanhola, esse registro representa a primeira imagem pública da lesão desde o episódio ocorrido no clube merengue.

Segundo relatos da imprensa local, Valverde e Tchouaméni protagonizaram dois desentendimentos em dias consecutivos. No primeiro episódio, os jogadores discutiram após uma dividida durante um treinamento e precisaram da intervenção dos companheiros para encerrar a confusão.

No dia seguinte, o uruguaio acusou Tchouaméni de divulgar informações sobre a briga à imprensa. A discussão aumentou de tom e, conforme a versão divulgada por veículos espanhóis, o francês teria acertado um soco no uruguaio, que caiu e bateu a cabeça. Posteriormente, o meio-campista contestou essa versão em uma publicação nas redes sociais.

Principal referência da seleção uruguaia, Valverde integra o grupo que disputará a Copa do Mundo. O Uruguai iniciará sua campanha no torneio no próximo dia 15, quando enfrentará a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos.

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