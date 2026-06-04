ASSINE JÁ!
Jogada10

Vídeo revela cicatriz de Valverde após confusão com Tchouaméni no Real Madrid

Vídeo revela cicatriz de Valverde após confusão com Tchouaméni no Real Madrid
Vídeo revela cicatriz de Valverde após confusão com Tchouaméni no Real Madrid -

Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), revelou a cicatriz na cabeça de Fede Valverde, meio-campista do Real Madrid e da seleção do Uruguai. Afinal, o jogador sofreu um traumatismo craniano no mês passado após se envolver em uma confusão com o francês Aurélien Tchouaméni, seu companheiro de equipe no clube espanhol.

Dessa forma, o barbeiro do uruguaio publicou as imagens nas redes sociais. No vídeo, a cicatriz aparece de forma visível na lateral da cabeça do jogador. De acordo com a imprensa espanhola, esse registro representa a primeira imagem pública da lesão desde o episódio ocorrido no clube merengue.

Segundo relatos da imprensa local, Valverde e Tchouaméni protagonizaram dois desentendimentos em dias consecutivos. No primeiro episódio, os jogadores discutiram após uma dividida durante um treinamento e precisaram da intervenção dos companheiros para encerrar a confusão.

No dia seguinte, o uruguaio acusou Tchouaméni de divulgar informações sobre a briga à imprensa. A discussão aumentou de tom e, conforme a versão divulgada por veículos espanhóis, o francês teria acertado um soco no uruguaio, que caiu e bateu a cabeça. Posteriormente, o meio-campista contestou essa versão em uma publicação nas redes sociais.

Principal referência da seleção uruguaia, Valverde integra o grupo que disputará a Copa do Mundo. O Uruguai iniciará sua campanha no torneio no próximo dia 15, quando enfrentará a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas