Vídeo: Bruno Fernandes chora ao ver torcedora idosa vibrando com figurinha

Uma torcedora idosa da Venezuela emocionou Bruno Fernandes na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque o capitão de Portugal assistiu a um vídeo em que María Ortiz, fã do meia, aparece mostrando sua figurinha no álbum oficial do Mundial e, além disso, relata a admiração que sente pelo jogador.

O neto da torcedora, o escritor venezuelano Rafa Ortiz Hoffman, publicou a gravação nas redes sociais. Como resultado, o vídeo ganhou grande repercussão e chegou até Bruno Fernandes, que reagiu com emoção.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Rafa Ortiz Hoffman (@rafaaortizzz)

“Até me caíram as lágrimas… Muito obrigado por este vídeo”, disse Bruno Fernandes.

Além do momento viral, a história também chamou atenção pela ligação familiar envolvendo o futebol. Em publicação nas redes sociais, o neto explicou que ele e a avó acompanhavam jogos junto ao avô, já falecido. Dessa forma, o esporte se tornou uma forma de manter viva essa conexão familiar. Torcedores do Manchester United, os dois passaram a admirar Bruno desde a chegada do português ao clube inglês.

” Temos uma ligação com o futebol porque assistíamos aos jogos com meu avô, que descanse em paz. O futebol continua nos conectando a ele. O Manchester United sempre foi o clube que nos uniu. Quando Bruno chegou ao United, ele nos marcou porque é um craque. Minha avó sentiu admiração por ele desde o primeiro momento. Vê-lo jogar significa tudo para ela”, escreveu o neto.

Bruno Fernandes chega à Copa como referência de Portugal

Bruno Fernandes se consolida como um dos principais nomes da seleção portuguesa na atualidade. Aos 31 anos, o meia chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das referências do elenco comandado por Roberto Martínez.

Além disso, desde que chegou ao Manchester United em 2020, o jogador assumiu papel de liderança no clube inglês e acumulou números expressivos em gols e assistências. Pela seleção portuguesa, ele participou das campanhas nas Copas de 2022 e 2026, mantendo-se como peça central no meio-campo da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook