Tchê Tchê recebe sondagens e pode deixar o Vasco

Tchê Tchê pode deixar o Vasco na próxima janela de transferências. O volante, de 33 anos, recebeu sondagens de ao menos dois clubes da Série A do Brasileirão e tem o futuro indefinido em São Januário, segundo o “ge”. Afinal, o jogador ainda não ultrapassou o limite de 12 jogos estipulado pela CBF e pode atuar por outro time na competição.
O volante permaneceu no banco de reservas na derrota para o Atlético-MG, no último domingo (31), em São Januário. Dessa forma, não ultrapassou o limite de jogos para atuar por outro clube na Série A. O Vasco, por sua vez, avalia a possibilidade de negociá-lo. Afinal, Tchê Tchê vem sendo alvo de críticas da torcida e tem uma relação desgastada.
Tchê Tchê tem contrato até o fim de 2026 e não deve renovar. Portanto, o Vasco não deve dificultar a saída antes do fim do vínculo. Nas últimas semanas, aliás, ele arquivou todas as publicações com menções ao Cruz-Maltino nas redes sociais. Dessa forma, aumentou os boatos sobre uma possível saída na próxima janela de transferências.
Contratado em janeiro do ano passado, Tchê Tchê não conseguiu se firmar no Vasco como ocorreu em outros clubes da carreira, como Atlético e Botafogo. Ao todo, o jogador disputou 74 jogos, com três gols e quatro assistências, com a camisa vascaína. A partir de julho, ele pode assinar pré-contrato com outro clube.
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