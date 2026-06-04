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Espanha x Iraque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Espanha x Iraque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h
Espanha x Iraque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h -

Ainda sem Lamine Yamal, que só deve voltar no final da fase de grupos da Copa do Mundo, a Espanha se prepara para a competição com amistoso contra o Iraque. A partida começa, às 16h (de Braspilia), nesta quinta-feira (4/6). A tendência para os espanhois é de uma equipe alternativa, tedstando novos nomes, em especial na posição de Yamal.

Com isso, a Voz do Esporte eestará a posto a partir das 15h (de Brasília). Christian Rafael ficará responsável pelo pré-jogo e a narracção do duelo que promete ser intenso dentro de campo.

Tiago Hugoline não perde tempo e será o “meio-campo”, com as análises táticas e técnicas das equipes. Por outro lado, Vanderlei comandará a reportagem com maestria e a dedicação de sempre.

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