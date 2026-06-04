Brasil vira líder de ranking de seleções com mais seguidores no Instagram

A Copa do Mundo ainda não começou, mas a disputa já acontece fora de campo — especialmente nas redes sociais. Nesse cenário, a Seleção Brasileira ultrapassou Portugal e assumiu, pela primeira vez na história, a liderança entre seleções com mais seguidores no Instagram.

Atualmente, o perfil do Brasil soma 22,5 milhões de seguidores. Além disso, Portugal aparece logo atrás, com 22 milhões, impulsionado principalmente pela forte presença de Cristiano Ronaldo e sua influência global.

O crescimento da Seleção Brasileira ganhou força ao longo de 2025. Naquele período, a CBF decidiu mudar o nome do perfil oficial de “CBF” para “Brasil”. Desde então, o engajamento aumentou de forma contínua e, somente em 2026, a equipe conquistou cerca de 3 milhões de novos seguidores.

Além de Brasil e Portugal, o ranking das seleções mais seguidas também inclui França (16,9 milhões), Argentina (14,6 milhões) e Inglaterra (12,4 milhões), que completam o top 5 global.

Segundo especialistas, a mudança de estratégia digital da CBF explica boa parte desse avanço. Além disso, o movimento indica uma retomada de crescimento consistente após períodos de oscilação no engajamento do perfil oficial.

Seleção Brasileira chega menos desgastada do que França, Espanha

Em uma Copa do Mundo, cada detalhe pode influenciar a disputa pelo título, inclusive o nível de desgaste físico dos jogadores. Nesse contexto, um levantamento do Bolavip Brasil analisou os minutos acumulados pelas seleções e apontou que o Brasil chega aos Estados Unidos com menor carga de jogos do que França e Espanha, duas das principais favoritas ao título.

Para chegar ao resultado, o estudo considerou a minutagem de todos os 26 jogadores convocados por 11 seleções: Brasil, Argentina, França, Espanha, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Noruega, Holanda, Bélgica e Estados Unidos. Ao todo, foram avaliados 286 atletas.

Além disso, a análise levou em conta o período entre 1º de agosto de 2025 e 30 de julho deste ano, data que marcou o fim da temporada de clubes antes da pausa para o Mundial.

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