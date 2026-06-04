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França x Costa do Marfim, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10

França x Costa do Marfim, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10
França x Costa do Marfim, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10 -

Nesta quinta-feira (4/6). França e Costa do Marfim se enfrentam, às 16h10 (de Brasília) em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das principais candidatas ao título, a seleção francesa busca manter a boa fase e seguir acumulando confiança antes do início do torneio.

Diante disso, a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida que deve ter emoção. Christian Rafael comanda o pré-jogo a partir das 15h10 (de Brasília) e também será o responsável pela grande narracação do duelo.

Para complementar o time, João Miguel Lotufo fará as análises das equipes durante os 90 minutos, enquanto Vanderlei Lima passará as informações atualizadas das seleções. Clique no link e não perca nada do confronto pré-Copa do Mundo.

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