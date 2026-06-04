França x Costa do Marfim, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10

Nesta quinta-feira (4/6). França e Costa do Marfim se enfrentam, às 16h10 (de Brasília) em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Considerada uma das principais candidatas ao título, a seleção francesa busca manter a boa fase e seguir acumulando confiança antes do início do torneio.

Diante disso, a Voz do Esporte fará a cobertura desta partida que deve ter emoção. Christian Rafael comanda o pré-jogo a partir das 15h10 (de Brasília) e também será o responsável pela grande narracação do duelo.